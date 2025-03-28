ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по «семейной» ипотеке в Новосибирской области

ВТБ с 28 марта начал принимать заявки на «семейную» ипотеку для покупки квартир на вторичном рынке. Воспользоваться льготой могут семьи с детьми до 6 лет включительно, приобретающие жилье в городах с небольшим объемом нового строительства.

В Новосибирской области господдержку можно получить на покупку квартиры в Карасуке, Татарске, Барабинске, Болотном, Каргате, Куйбышеве, Купино, Тогучине, Черепаново, Чулыме, Искитиме.

По условиям программы, клиенты могут купить квартиру в доме возрастом не более 20 лет, который не признан аварийным. Воспользоваться «семейной» ипотекой для покупки вторичного жилья можно только один раз. Процентная ставка едина для всех регионов и составляет 6% годовых.

«Расширение госпрограммы на вторичное жилье — важная мера поддержки для семей в регионах, где мало новостроек. Это особенно актуально при высоких ставках по рыночным кредитам. Мы уверены, что новая мера поможет улучшить жизнь людей и экономику таких субъектов», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Подать заявку на «семейную ипотеку» для покупки вторичного жилья клиенты могут обычным способом: через партнеров банка, в ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000, на сайте или в розничных отделениях ВТБ.

Основные условия программы в банке: первоначальный взнос — от 20,1%, срок кредитования — до 30 лет, сумма — до 6 млн рублей. Для формирования первого взноса или погашения части кредита клиенты могут использовать материнский капитал. Рефинансирование ранее оформленных кредитов на вторичном рынке по «семейной» ипотеке не предусмотрено.

Со списком городов, где доступна покупка вторичного жилья в многоквартирных домах, можно ознакомиться на сайте оператора программы Дом.РФ.

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Семейная ипотека”:

Полная стоимость кредита 24,658% – 31,764%.

Ставка 6% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми.

Заемщики — граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Для семей с ребенком до 7 лет: кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП — первого собственника — застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение у физического или юридического лица квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке в городах, указанных в списке на сайте vtb.ru, а для семей, имеющих ребенка-инвалида, у любого продавца на вторичном рынке – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Для семей с двумя детьми: кредит предоставляется на приобретение у юр. лица строящейся или готовой квартиры, или тaунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории «малого города», а при покупке у юр. лица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону.

А также на цели индивидуального жилищного строительства силами подрядной организации через счета эскроу.

Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб. Первый взнос при подтверждении дохода и занятости – от 20,1%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с 28 марта 2025 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

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