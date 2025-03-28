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вчера 16:50
общество
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«Звездная Лига» — главное бизнес-мероприятие года в Новосибирске состоится 14 апреля 2025 года

Фото СИБ.ФМ

14 апреля в концертном зале имени Каца пройдет церемония вручения премии «Звездная Лига» — одного из ключевых бизнес-событий Сибири. Более 500 гостей, среди которых предприниматели, топ-менеджеры, инвесторы и представители власти, соберутся, чтобы отметить успехи ведущих компаний и профессионалов региона. Организатором премии выступает деловой портал BFM-Новосибирск.

Фото «Звездная Лига» — главное бизнес-мероприятие года в Новосибирске состоится 14 апреля 2025 года 2

В этом году участников ждут новые номинации, отражающие актуальные тренды в бизнесе, включая «Бизнесмен года», «Лидер инноваций», «Бренд года», «Экспортер года» и «Социальный проект». Победители получат заслуженные награды и войдут в число признанных лидеров региональной экономики.

Фото «Звездная Лига» — главное бизнес-мероприятие года в Новосибирске состоится 14 апреля 2025 года 3

Гостей мероприятия ждет яркое шоу, стильные фотозоны и атмосфера успеха. Вход — только по пригласительным билетам. Информационными партнерами события выступают телеканал ОТС и радиостанция «Радио 54». Следите за новостями на «BFM-Новосибирск», чтобы первыми узнать имена победителей!

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Галина Дидан
Журналист

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