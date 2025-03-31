Музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска 2025»

Радио «Городская Волна» проведет музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска». Это уникальная площадка для талантливых исполнителей, авторов и музыкальных коллективов, где каждый сможет заявить о себе и поделиться своим творчеством. Фестиваль станет значимым событием для музыкальной культуры Новосибирска, способствуя развитию местной сцены и открытию новых звезд.

Что ждет участников?

Фестиваль пройдет в несколько этапов:

- Прием заявок: 19 марта – 14 апреля 2025 года

- Заочный отбор: 15 – 20 апреля 2025 года

- Очные концерты: 25 – 27 апреля 2025 года

- Финал: 24 мая 2025 года

Кто может участвовать?

К участию приглашаются авторы-исполнители, сольные артисты, кавер-группы и музыкальные коллективы, проживающие в Новосибирске.

Номинации фестиваля:

- Сольное исполнение (подать заявку)

- Коллективное исполнение (подать заявку)

- Музыкальные группы (подать заявку)

- Кавер-группы (подать заявку)

Призы и возможности для победителей:

- Памятные дипломы и призы

- Подарки от партнеров фестиваля

- Ротация авторской музыки на радио «Городская Волна»

- Продвижение кавер-групп в эфире радиостанции

- Организация фотовыставки победителей в метрополитене

- Возможность выступить на главных городских событиях – Дне молодежи и Дне города Новосибирска

Организаторы фестиваля:

Фестиваль проходит при поддержке радио «Городская Волна» и Центра молодежных инициатив «Пионер».

Подробнее о фестивале – на официальной странице во Вконтакте.

Не упусти шанс стать частью музыкальной истории Новосибирска! Подай заявку и продемонстрируй свой талант!

18+

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