Музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска 2025»

Радио «Городская Волна» проведет музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска». Это уникальная площадка для талантливых исполнителей, авторов и музыкальных коллективов, где каждый сможет заявить о себе и поделиться своим творчеством. Фестиваль станет значимым событием для музыкальной культуры Новосибирска, способствуя развитию местной сцены и открытию новых звезд.
Что ждет участников?
Фестиваль пройдет в несколько этапов:
- Прием заявок: 19 марта – 14 апреля 2025 года
- Заочный отбор: 15 – 20 апреля 2025 года
- Очные концерты: 25 – 27 апреля 2025 года
- Финал: 24 мая 2025 года
Кто может участвовать?
К участию приглашаются авторы-исполнители, сольные артисты, кавер-группы и музыкальные коллективы, проживающие в Новосибирске.
Номинации фестиваля:
- Сольное исполнение (подать заявку)
- Коллективное исполнение (подать заявку)
- Музыкальные группы (подать заявку)
- Кавер-группы (подать заявку)
Призы и возможности для победителей:
- Памятные дипломы и призы
- Подарки от партнеров фестиваля
- Ротация авторской музыки на радио «Городская Волна»
- Продвижение кавер-групп в эфире радиостанции
- Организация фотовыставки победителей в метрополитене
- Возможность выступить на главных городских событиях – Дне молодежи и Дне города Новосибирска
Организаторы фестиваля:
Фестиваль проходит при поддержке радио «Городская Волна» и Центра молодежных инициатив «Пионер».
Подробнее о фестивале – на официальной странице во Вконтакте.
Не упусти шанс стать частью музыкальной истории Новосибирска! Подай заявку и продемонстрируй свой талант!
18+
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