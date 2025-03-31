82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 марта, 22:10
пробки
2/10
погода
+6.7°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
82.76% -1.2
сегодня
31 марта, 22:10
пробки
2/10
погода
+6.7°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
сегодня 17:48
общество
На правах рекламы реклама

Музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска 2025»

Фото предоставлены Центром молодежных инициатив "Пионер"

Радио «Городская Волна» проведет музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска». Это уникальная площадка для талантливых исполнителей, авторов и музыкальных коллективов, где каждый сможет заявить о себе и поделиться своим творчеством. Фестиваль станет значимым событием для музыкальной культуры Новосибирска, способствуя развитию местной сцены и открытию новых звезд.

Что ждет участников?

Фестиваль пройдет в несколько этапов:

- Прием заявок: 19 марта – 14 апреля 2025 года

- Заочный отбор: 15 – 20 апреля 2025 года

- Очные концерты: 25 – 27 апреля 2025 года

- Финал: 24 мая 2025 года

Фото Музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска 2025» 2

Кто может участвовать?

К участию приглашаются авторы-исполнители, сольные артисты, кавер-группы и музыкальные коллективы, проживающие в Новосибирске.

Номинации фестиваля:

- Сольное исполнение (подать заявку)

- Коллективное исполнение (подать заявку)

- Музыкальные группы (подать заявку)

- Кавер-группы (подать заявку)

Призы и возможности для победителей:

- Памятные дипломы и призы

- Подарки от партнеров фестиваля

- Ротация авторской музыки на радио «Городская Волна»

- Продвижение кавер-групп в эфире радиостанции

- Организация фотовыставки победителей в метрополитене

- Возможность выступить на главных городских событиях – Дне молодежи и Дне города Новосибирска

Фото Музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска 2025» 3

Организаторы фестиваля:

Фестиваль проходит при поддержке радио «Городская Волна» и Центра молодежных инициатив «Пионер».
Подробнее о фестивале – на официальной странице во Вконтакте.

Не упусти шанс стать частью музыкальной истории Новосибирска! Подай заявку и продемонстрируй свой талант!

18+

Реклама. МКУ ИА «Новосибирск» ИНН: 5404326335 Erid:2W5zFGv8FdS

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в