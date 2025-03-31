Владимир Гутенев: развитие передовых инженерных школ – важный шаг к формированию кадрового потенциала

Член Совета по грантам, первый зампред Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты заседания Совета по рассмотрению вопросов и координации деятельности передовых инженерных школ, на котором в марте были рассмотрены годовые отчёты вузов-участников федерального проекта *«Передовые инженерные школы» (ПИШ).

По итогам оценки школы были распределены по группам финансирования:

Лидеры первой группы в 2025 году получат по 311,8 млн рублей.

Вторая группа – по 210,1 млн рублей.

Третья – по 88,1 млн рублей.

«Проект передовых инженерных школ уже доказал свою эффективность. Сегодня он активно поддерживается промышленностью: число индустриальных партнёров увеличилось в 3,5 раза – с 80 до 280. Компании не только инвестируют в обучение, но и вовлекаются в подготовку кадров – создают лаборатории, организуют стажировки, привлекают специалистов вузов для решения реальных технологических задач», – отметил Владимир Гутенев.

В настоящее время в 23 регионах России действует 50 передовых инженерных школ. По поручению Президента РФ их количество будет увеличено до 100 к 2030 году.В 2024 году школы привлекли 1,2 рубля внебюджетных средств на каждый рубль государственного финансирования.

В 2025 году 20 ПИШ (10 из которых входят в контур Союза машиностроителей России) получат финансирование свыше 4 млрд рублей.

«Благодаря сотрудничеству с бизнесом через передовые инженерные школы студенты получают не только теоретическую подготовку, но и практические навыки работы с современным оборудованием и участвуют в создании инновационных решений», – подчеркнул Гутенев.

Развитие передовых инженерных школ – важный шаг к формированию кадрового потенциала для реализации стратегических проектов страны и достижения технологического лидерства.

В решении задачи по популяризации инженерного образования активно участвуют и региональные филиалы Союза Машиностроителей России. Так, Воронежское региональное отделение совместно с банком НОВИКОМ, Председатель Правления которого курирует отделение, ежегодно поддерживает Многопрофильную инженерную олимпиаду для школьников «Звезда» и акцию «Неделя без турникетов». Более тысячи учащихся воронежских школ, техникумов и вузов посетили промышленные предприятия Воронежа в ходе весеннего и осеннего этапов акции в этом году.

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