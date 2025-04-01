Ассортимент продукции АО «Искитимцемент» пополнился комплексным минеральным вяжущим

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») расширило продуктовую линейку. Теперь предприятие может выпускать комплексное минеральное вяжущее, применяемое в дорожном строительстве для укрепления и стабилизации грунтов.

При производстве нормальнотвердеющего комплексного минерального вяжущего класса прочности 22,5 (КМВ 22,5Н) в качестве основных компонентов используются портландцементный клинкер и доменный гранулированный шлак. Материал изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70196-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Комплексные минеральные вяжущие для стабилизации и укрепления грунтов. Технические условия». Новый вид продукции в ассортименте АО «Искитимцемент» прошел все необходимые исследования и обязательную сертификацию. Прочность на сжатие КМВ 22,5Н в возрасте 7 суток – не менее 10,0 МПа, в возрасте 28 суток – не менее 22,5 МПа и не более 42,5 МПа.

ГОСТ Р 70196-2022 действует с 1 января 2023 года. Он устанавливает требования к комплексным минеральным вяжущим, применяемым для стабилизации и укрепления грунтов при устройстве подстилающих слоев, рабочего слоя и откосов земляного полотна, слоев дорожных оснований и покрытий. Технология укрепления грунтов специальными минеральными вяжущими значительно повышает несущую способность и долговечность слоев основания из местного природного грунта, существенно снижает объемы земляных работ.

«Данная технология становится все более популярной в дорожном строительстве: если предстоит вести работы в сложных условиях, время поджимает, если грунт на площадке переувлажнен, а организовать подвоз материала для замены дорого, КМВ становится незаменимым материалом. Оно помогает укрепить существующий грунт, избавляя от необходимости доставки нового и, соответственно, от нагрузки на дорожную сеть, позволяет снизить затраты на строительство и реконструкцию, а также завершить работы на объектах в сжатые сроки, – отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Спрос на технологию растет благодаря поддержке Правительством РФ инфраструктурных проектов, в том числе дорожных: в период с 2024-го по 2028 год на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в России планируется выделить более 14 трлн рублей. В обновленном плане дорожного строительства предусмотрена реализация 380 проектов, на модернизацию федеральных дорог будет направлено, согласно прогнозам, почти 1,9 трлн рублей. Это даст возможность ввести в эксплуатацию более 2,1 тыс. км автодорог».

АО «Искитимцемент» стремится максимально удовлетворять запросы клиентов, ориентируясь на их самые высокие ожидания. Предприятие поставляет продукцию и оказывает услуги, отвечающие требованиям действующих стандартов, расширяет продуктовую линейку в зависимости от рыночных трендов.

Напомним, что стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 года предусматривает увеличение доли дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме новых трасс в стране до 50%. С учетом данного фактора АО «Искитимцемент» освоило выпуск продукции, соответствующей требованиям ГОСТ 33174-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Цементы. Технические требования» и ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»: в 2020 году – специального портландцемента со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО для бетона дорожных оснований, в 2021 году – портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ДП, предназначенного для бетона дорожных покрытий. Кроме того, в 2021-м начато производство портландцемента ЦЕМ I 42,5Н АП для бетона аэродромных покрытий (ГОСТ Р 55224-2020 «Цементы для транспортного строительства»).

Сегодня АО «Искитимцемент» предлагает потребителям 12 видов продукции: восемь общестроительных и три специальных вида цемента, а также комплексное минеральное вяжущее.

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