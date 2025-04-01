Паводок 2025 в Новосибирске: прогнозы затоплений и опасные реки

Лед тронется раньше из-за теплой зимы и раннего прихода весны.

Предполагается, что раннее начало ледохода обусловлено аномально теплой зимой и преждевременным наступлением весны.

Из-за установившейся теплой погоды весенний паводок начался на две-три недели раньше обычного. Гидрологи отмечают вскрытие льда на реках Верхняя Обь, Томь, Иня и Карасук, где наблюдается интенсивный подъем уровня воды, достигающий 99 см в сутки.

Толщина льда на водоемах области в среднем на 1-28 см ниже нормальных значений. На Новосибирском водохранилище этот показатель составляет 60-85 см, что на 10-22 см меньше обычного.

Западно-Сибирское УГМС сообщает о вероятности досрочного начала ледохода, особенно на притоках Оби и Томи.

Особое внимание уделяется рекам Новосибирской области, представляющим наибольшую опасность в период паводка.

Ожидается, что максимальные уровни весеннего половодья на реках Новосибирской области в большинстве своем будут соответствовать норме, однако на реках Карасук, Омь, Тартас и Тара прогнозируется превышение нормы на 0,8 – 1,2 м. При стремительном потеплении и обильных осадках в период формирования максимальных уровней воды возможно достижение неблагоприятных и опасных отметок на реке Обь в районе Новосибирска (особенно в дачных массивах, в зависимости от режима сброса воды Новосибирской ГЭС), реке Карасук в районе села Черновка, реке Тартас в районе села Северное и реке Тара в районе села Кыштовка, что может привести к подтоплению прибрежных территорий, приусадебных участков и переливам автодорог.

В периоды резкого потепления в марте-апреле при интенсивном таянии снега не исключено подтопление низинных участков и разлив малых рек.