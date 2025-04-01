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общество
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«Путь Героя»: новосибирских школьников мотивируют учиться без троек

Фото предоставлено благотворительным фондом «Ты можешь»

Проект «Путь Героя», созданный Благотворительным фондом «Ты можешь», помогает подросткам увидеть перспективы, которые открывает хорошая успеваемость. Стартовав в 2018 году в трех школах Новосибирска, в 2023 году проект получил поддержку Минобразования, Минцифры и НИМРО. Сейчас в нем участвуют более 22 000 учеников из 164 школ Новосибирска и области, в планах — выход на федеральный уровень.


За учебный год фонд наградил 180 классов, улучшивших результаты более чем на 3%. Сейчас проходит награждение по итогам 3-й четверти.

О том, что самая трудная победа — это победа над собой, не устают повторять герои-победители всех времен. В проекте «Путь Героя» тоже есть свои победители.

Яркий пример — Дмитрий, бывший «убежденный двоечник», который, участвуя в проекте, стал хорошистом, наставником по проекту и начал писать частушки:

«Прошел я все преграды,
Теперь не до тоски,
Конкурс «Путь Героя»
Прошел на раз-два-три!»

Помочь детям стать победителями в этой борьбе, чтобы достичь успехов во взрослой жизни — цель проекта «Путь Героя». На пути настоящего Героя всегда встречаются помощники и наставники. Поэтому фонд заинтересован в совместных проектах с педагогами и психологами.
Давайте работать вместе!

Также Движение «Ты Можешь» приглашает к сотрудничеству организации для совместного проведения детских мероприятий, экскурсий и предоставления продукции для призового фонда.

Присоединяйтесь! Напишите на bf@itc-electronics.com или вступайте в группу ВКонтакте. Подробности — на сайте фонд-ты-можешь.рф.

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Галина Дидан
Журналист

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