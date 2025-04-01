T2 предлагает ряд привилегий на фестивале GrelkaFest в Шерегеше

Оператор мобильной связи T2 на правах генерального партнера фестиваля GrelkaFest предлагает своим абонентам уникальные привилегии для посещения мероприятия. Клиенты компании смогут приобрести билет специального гостя со скидкой 30% и наслаждаться всеми преимуществами фестиваля.

Билет Grelka SpecialGuest предоставляет множество уникальных возможностей. Обладатели таких билетов смогут участвовать в фестивальных спусках без очередей, отдыхать в комфортабельной бренд-зоне и получать призы от партнеров. Дополнительно их ждут девять закрытых вечеринок, включая костюмированные мероприятия и вечеринки с интеллектуальными играми. Каждый владелец билета также получит фирменный мерч фестиваля – стильную шапку и браслет.

Стоимость билета Grelka SpecialGuest меняется в зависимости от даты. При покупке билета до 4 апреля стоимость составит – 5 000 рублей, с 5 апреля – 6 000 рублей, с 10 апреля – 7 500 рублей. Чтобы получить 30% скидку, абонент T2 должен активировать специальное предложение в разделе программы лояльности «Больше» через мобильное приложение или на официальном сайте оператора. Акция действует до 14 апреля 2025 года. После активации клиент получит SMS с уникальным промокодом, который потребуется для приобретения билета на сайте фестиваля. Каждому клиенту T2 доступен только один промокод, который дает право на покупку одного билета со скидкой.

В этом году T2 построит большую бренд-зону на одном из выкатов сектора А, где гости смогут отдохнуть между спусками, развлечься и получить тематические подарки. Оператор гарантирует стабильное покрытие голосовой связи и высокоскоростного 4G на всей территории Шерегеша, позволяя клиентам проводить прямые трансляции и делиться впечатлениями в соцсетях прямо со склонов.

GrelkaFest пройдет с 10 по 13 апреля на горнолыжном курорте Шерегеш. Фестиваль обещает стать незабываемым событием для всех любителей зимних спортивных приключений, а поддержка T2 обеспечит комфорт и удобство для участников.

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