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общество
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«Звездная Лига» — главное деловое событие Новосибирска пройдет 14 апреля 2025 года

Фото СИБ.ФМ

В концертном зале имени Каца 14 апреля состоится церемония награждения премии «Звездная Лига» — одного из значимых бизнес-мероприятий Сибири. Более 500 участников, включая предпринимателей, топ-менеджеров, инвесторов и представителей власти, соберутся, чтобы отметить достижения ведущих компаний и профессионалов региона. Организатором выступает деловой портал BFM-Новосибирск.

Фото «Звездная Лига» — главное деловое событие Новосибирска пройдет 14 апреля 2025 года 2

В этом году добавлены новые номинации, отражающие актуальные тенденции, среди них: «Бизнесмен года», «Лидер инноваций», «Бренд года», «Экспортер года» и «Социальный проект». Победители получат престижные награды и войдут в число признанных лидеров регионального бизнеса.

Фото «Звездная Лига» — главное деловое событие Новосибирска пройдет 14 апреля 2025 года 3

Гостей ждут яркое шоу, стильные фотозоны и атмосфера успеха. Вход — по пригласительным билетам. Информационные партнеры события — телеканал ОТС и радиостанция «Радио 54». Следите за новостями на «BFM-Новосибирск», чтобы первыми узнать имена победителей!

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Галина Дидан
Журналист

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