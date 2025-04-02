Стало известно, как хоронят участников СВО

На похоронах собираются родные и близкие.

Статус пропавшего без вести присваивается, если военнослужащий не выходит на связь в течение года. После этого необходимо подать заявление в суд, приложив документы, подтверждающие родство. Семье погибшего следует обратиться к военному прокурору. Подтвердить статус помогут свидетельские показания, справки и выписки. При положительном решении суда семья получит официальное подтверждение.

«Некоторые добровольцы отправляются на передовую, чтобы вытащить останки своих товарищей. Люди проявляют инициативу, но это не всегда возможно...» – рассказывают бойцы из зоны СВО. Реальность такова, что последний путь павших солдат часто бывает сложным, и родственникам приходится через суд признавать пропавших без вести погибшими. Подробности о трудностях, с которыми сталкиваются семьи, и способах их решения – в материале «БИЗНЕС Online».

Три возможных сценария: «Мы пошли брать "опорник", а нас встретили танками, артиллерией и снайперами, пулеметчики работали. Когда сблизились, обстрел прекратился, и подошли резервы. Мы выбили противника и закрепились, но, когда вышли, поняли, что остались втроём, а остальные ребята там остались», – рассказал один из бойцов батальона «Алга» о бое под Донецком весной.

К сожалению, ни один вооружённый конфликт не обходится без потерь. Точное количество погибших российских солдат в ходе СВО остаётся засекреченным, и это вполне объяснимо. Однако эта секретность не снимает вопросов, возникающих в связи с темой потерь. Согласно информации регионального отделения фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан, за месяц работы к ним обратились около 400 членов семей погибших. «Чаще всего семьи обращаются по вопросам выплат, установки надгробий, психологической и юридической помощи (например, вопросы наследства), содействия в получении удостоверения члена семьи погибшего, льгот в образовательные учреждения и бытовых вопросов», – сообщили в фонде.

Сегодня эта структура обладает широкими полномочиями в решении вопросов, касающихся семей погибших. В ней работают представители центра занятости, социального фонда, социальной защиты, МФЦ и психологи. При необходимости фонд может привлекать специалистов из других структур, с которыми налажено взаимодействие. Раньше родственникам приходилось обивать пороги военкоматов, но сейчас решения находятся быстрее. Некоторым везет, и они получают все документы и выплаты сразу, без обращения в фонд. Но это возможно только при официальном подтверждении гибели. Лучшим доказательством, как бы цинично это ни звучало, является тело погибшего. И вот здесь возникают нюансы.

Что происходит с телом погибшего? События обычно развиваются по одному из трех сценариев: • Тело сразу забирают с передовой, отправляют в госпиталь, а затем в течение недели – домой. • Из-за обстрелов останки временно остаются на поле боя, пока их не эвакуируют (иногда это занимает недели). После госпиталя тело попадает в центр обработки погибших (ЦОП) для ДНК-экспертизы и установления личности. • Тело остаётся на поле боя из-за интенсивных боев или отступления, и его невозможно забрать месяцами, в результате чего военнослужащий числится пропавшим без вести.

Выплаты семьям погибших: Расходы на доставку тела и захоронение берёт на себя Министерство обороны. В ведомстве есть служба ритуально-похоронного обеспечения, которая занимается увековечиванием памяти погибших. Эта программа распространяется на военных, погибших при прохождении службы или сборов, уволенных со стажем более 20 лет и ветеранов боевых действий. Министерство обороны возмещает расходы на оформление документов, перевозку тела, погребение или кремацию, а также изготовление и установку надгробий. Выплата ограничена нормативами.

Согласно постановлению правительства РФ от 27 февраля 2022 года, «оплата услуг по погребению производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 48 тысяч рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – 66 тысяч рублей». Сумма зависит от звания. Похороны рядового солдата, скорее всего, будут скромными, но ритуалы (траурный марш, залпы из автомата, речь офицера) будут соблюдены.

Для организации похорон создаётся комиссия, назначается офицер, выделяется личный состав и транспорт. Если тело погибшего доставляют сослуживцы, то выплаты родственники получают после погребения, обратившись в военный комиссариат и предоставив пакет документов.