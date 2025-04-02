T2 на GrelkaFest в Шерегеше: почему мобильный оператор поддерживает горнолыжный фестиваль?

3 апреля в 10:00 гостем в утренней программе на радио «Городская волна» (101,4 FM) станет коммерческий директор T2 в Сибири Максим Соловьёв. Он расскажет, почему компания T2 решила стать генеральным партнером GrelkaFest и какие точки соприкосновения у мобильного оператора и горнолыжного фестиваля.

В ходе беседы слушатели узнают:

— Как T2 развивала связь в Шерегеше с 2005 года и почему этот курорт так важен для компании;

— Как изменился поток туристов в Шерегеш и какие регионы показали наибольший рост интереса к курорту;

— Сколько интернет-трафика используют гости GrelkaFest и как T2 обеспечивает стабильную связь во время массовых мероприятий;

— Какие технические улучшения были проведены в 2023–2024 годах для повышения качества связи на курорте;

— Что T2 подготовила для гостей фестиваля: бренд-зоны, фотозоны, бьюти-станции и эксклюзивные скидки для своих клиентов.

Не пропустите! Включайте радио «Городская волна» на 101,4 FM в 10:00, чтобы узнать, как технологии помогают сделать зимний отдых ещё комфортнее и ярче!

Радио «Городская волна» – слушаем, узнаём, открываем новое!

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