В Кузбассе обсуждают реконструкцию трассы до Новосибирска

Власти Кузбасса ведут переговоры с федеральными ведомствами о реконструкции автодороги, соединяющей регион с Новосибирском.

Губернатор Илья Середюк сообщил 2 апреля в ходе прямого эфира, что достигнута договоренность о расширении трассы до четырех полос движения.

Так как дорога является федеральной, окончательное решение принимается на федеральном уровне. Ведутся переговоры с Федеральным дорожным агентством и Росавтодором. По данным главы региона, протяженность участка трассы в границах Кемеровской области составляет около 400 километров.

В настоящее время идет подготовка проектной документации. Ожидается, что проект с государственной экспертизой будет готов в 2025 году, после чего начнется реализация проекта.