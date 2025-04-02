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вчера 23:25
общество

В Кузбассе обсуждают реконструкцию трассы до Новосибирска

Фото: freepik.com

Власти Кузбасса ведут переговоры с федеральными ведомствами о реконструкции автодороги, соединяющей регион с Новосибирском.

Губернатор Илья Середюк сообщил 2 апреля в ходе прямого эфира, что достигнута договоренность о расширении трассы до четырех полос движения.

Так как дорога является федеральной, окончательное решение принимается на федеральном уровне. Ведутся переговоры с Федеральным дорожным агентством и Росавтодором. По данным главы региона, протяженность участка трассы в границах Кемеровской области составляет около 400 километров.

В настоящее время идет подготовка проектной документации. Ожидается, что проект с государственной экспертизой будет готов в 2025 году, после чего начнется реализация проекта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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