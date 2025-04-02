В Новосибирской области отстают темпы строительства инфраструктуры от жилищной застройки

В Новосибирской области наблюдается отставание темпов строительства объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры от роста жилой застройки. Это приводит к перегрузке существующих соцобъектов и инфраструктуры.

В 2024 году в регионе построено более трех миллионов квадратных метров жилья, что делает Новосибирскую область лидером среди регионов Сибири по объемам ввода жилья. Об этом пишет ТАСС.

Проверка аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе выявила, что динамика строительства жилья за счет частных инвестиций не совпадает с темпами возведения сопутствующей инфраструктуры, финансируемой из бюджета. В результате наблюдается дефицит мест в школах и детских садах, перегруженность медицинских учреждений, нехватка спортивных объектов, проблемы с дорогами и коммунальной инфраструктурой.

Кроме того, в полпредстве отметили недостатки в нормативно-правовом регулировании и проблемы в работе органов власти. Местным властям рекомендовано улучшить правовую базу, синхронизировать строительство жилья с развитием инфраструктуры, увеличить финансирование этих целей и усилить контроль за процессом.