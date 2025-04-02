Выставка «Свой дом»: всё для частного домостроения

У вас уже есть свой дом или вы мечтаете о нем! Иного быть и не может, статистические данные РБК говорят о том, что 87% россиян предпочитают жить в частном доме, а 71%, проживающих в квартире, хотели бы переехать в собственный дом. Аналитики Авито утверждают, что в прошлом году спрос на земельные участки вырос на 21%, строительные услуги в этой сфере — на 16%, долгосрочную аренду коттеджей — на 43%. Ретейлер «Лемана ПРО» прогнозирует, что рынок частного домостроения вырастет на 20% к 2026 году.

Для вас, с 24 по 27 апреля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» будет работать выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства коттеджа или загородного дома«Свой дом», которая ежегодно привлекает тысячи посетителей.

Татьяна Самойлова, посетитель: «У меня много недвижимости в аренде, поэтому все, что с ней связано, мне интересно. А на данный момент я строю свой дом и мне нужно водоснабжение. На выставке среди экспонентов очень много компаний, которые предлагают инженерные коммуникации, а это как раз то, что мне необходимо на данном этапе! Надо отдать должное, что на стендах очень профессиональные люди: специалисты с поставленной речью и глубоким пониманием в своей сфере. Я попала туда, куда нужно!»

Свой дом – это выставочная площадка, которая активно работает на развитие в Сибири индивидуального домостроения. Здесь созданы все условия для демонстрации частным застройщикам и бизнесу, занятому в этом секторе:

·строительных и отделочных материалов;

·инженерных систем (отопления, водоснабжения, вентиляция, теплый пол для загородного дома);

·печей и каминов;

·мебели и фурнитуры;

·решений для ландшафтного дизайна;

·садовой техники и инструмента;

·услуг по строительству и проектированию домов, бань, придомовой территории.

Светлана Стародубцева посетила выставку вместе с мужем: «Организовано все на высоком уровне, приглашены действительно полезные компании, которые открыты к людям. Все, с кем мы общались, очень грамотные и профессиональные. То, что нас интересовало – все рассказали, объяснили и показали. Доступно и просто, нашли многое для дома».

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), по оценкам экспертов, – один из факторов, который серьезно влияет на производство строительных материалов. С одной стороны, на объемы: по данным Росстата, за 10 месяцев 2024 года в России было построено 58,1 млн кв. м частных домов и это на 16% больше, чем за такой же период прошлого года. На 2025-ый год темпы ИЖС останутся высокими, считают аналитики, поскольку каждый пятый кредит в стране выдается на строительство частного жилья. К тому же, с 2025 года вводится ограничение на срок освоения земельных участков под ИЖС: работы необходимо начать в течение трех лет после покупки, иначе последуют штрафы.

Геннадий Парфентьев, посетитель: «Я, можно сказать, профессиональный посетитель строительных выставок. На всех бываю, поскольку хочу построить дворец для любимой! Про дворец я, конечно, шучу. Хотим домик свой для отдыха в лесу, на свежем воздухе. Здесь очень много полезного: бани шикарные, кедровые срубы, гобелены для внутреннего убранства, все для ландшафтного дизайна! Кое-что себе уже заказал».



С другой стороны, частный застройщик оказывает большое влияние на качественное развитие рынка строительных материалов. Запросы на практичность, долговечность, экологичность, умные технологии, скорость строительства и так далее – причина постоянной генерации инновационных решения в сфере частного домостроения.

Как уследить за всеми новинками? Выставка «Свой дом» объединяет на площадке все самое новое и современное, что сегодня есть на рынке ИЖС.

Максим Колоколов: «Не ожидал, что будет представлено так много разных сфер в одном месте. Вообще я профессионально занимаюсь стройкой и могу оценить, что мероприятие однозначно полезно для частных посетителей. Если ты изначально чем-то интересуешься, то здесь найдешь все ответы, проконсультируешься у специалистов. Компании заинтересованы в том, чтоб свою лучшую продукцию продемонстрировать».

Выставка «Свой дом», одна из крупнейших в Западной Сибири площадок, ориентированная на частного застройщика. Билет на посещение выставки можно после простой регистрации на сайте svoidom-expo.ru.





Организатор: ООО «Центр Экспо»

8 (383) 363-00-63

info@centrexpo.su

svoidom-expo.ru

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