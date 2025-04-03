Народные приметы 3 апреля: что можно и нельзя делать в Фомин день

3 апреля по народному календарю отмечается Кирилл Катаник, Фомин день, день Водяного, а также День Переплута — хозяина водяных.

Согласно народным верованиям, в этот день выходят лихорадки, которые продолжают беспокоить людей. Чтобы избавиться от болезни, крестьяне молились святому Фоме. Одним из народных средств от лихорадок считались угольки и печная зола, которые, по мнению людей, очищали тело от нечистого духа, в виде лихорадки, с помощью огня.

Кирилл Катаник также был временем последнего катания на санках, так как после этого дня снег уже не был столь подходящим для зимних забав. Детям объясняли, что после праздника санки убирают до следующей зимы. В этот день могли появляться белые трясогузки, а почки на смородине начинали распускаться. Также крестьяне обновляли берестяные лапти.

В народе существует несколько ограничений на 3 апреля: нельзя смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду, что предвещает несчастье. Не рекомендуется стирать белье, тревожить воду, поливать растения и цветы. Также избегать ссор, особенно с близкими, и не сидеть за столом с тремя женщинами одновременно — это может привести к ссоре. В этот день лучше не носить одежду с наружными швами, не спать с кошкой и не готовить борщ и пирожки с капустой.