Не упусти свой шанс: в Новосибирске продолжается прием заявок на музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска 2025»

В Новосибирске пройдет музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска». Фестиваль станет значимым событием для музыкальной культуры города, способствуя развитию местной сцены и открытию новых звезд.





Радио «Городская Волна» совместно с Центром молодежных инициатив «Пионер» проведут музыкальный фестиваль «Звездные имена Новосибирска». Это уникальная площадка для талантливых исполнителей, авторов и музыкальных коллективов, где каждый сможет заявить о себе и поделиться своим творчеством с горожанами.







Организаторы приглашают авторов-исполнителей, солистов, кавер-группы и музыкальные коллективы Новосибирска продемонстрировать свои таланты в номинациях:

· Сольное исполнение (подать заявку)

·Коллективное исполнение (подать заявку)

·Музыкальные группы (подать заявку)

·Кавер-группы (подать заявку)

Заявки на фестиваль принимаются до 14 апреля 2025 года, затем – до 20 апреля комиссия заочно определит состав участников фестиваля, которые с 25 по 27 апреля выступят с очными концертами. Лучшие исполнители выйдут в финал, который состоится 24 мая 2025 года.

Все участники получат памятные дипломы и призы от организаторов фестиваля, подарки от партнеров мероприятия, а также новые возможности для развития своего творчества: ротацию авторской музыки на радио «Городская Волна», продвижение кавер-групп в эфире радиостанции, организацию фотовыставки победителей в метрополитене, возможность выступить на главных городских событиях – Дне молодежи и Дне города Новосибирска. Подробнее о фестивале – на официальной странице мероприятия во Вконтакте.

Не упусти шанс стать частью музыкальной истории Новосибирска! Подай заявку и продемонстрируй свой талант!

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