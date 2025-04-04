Государственная vs частная: какую школу выбрать для ребенка

7 апреля с 10.00 до 11.00 часов, в утреннем выпуске передачи «Гость студии» на радио «Городская волна» состоится откровенный разговор о ситуации в российском образовании. Гостями эфира станут основатели и руководители частной школы «Классная умная твоя школа» Максим и Анастасия Давыдовы. Речь пойдет о роли учителя в современной школе, о трудностях становления образовательного стартапа, легко ли учителям пойти в бизнес и о качестве образования в частных школах.

Тема выбора между государственным и частным образованием волнует многих родителей. И тот, и другой вариант зачастую окружен стереотипами, мешающими принять правильное решение. Сегодня в Новосибирске более 40 частных школ и 221 муниципальная. Что их отличает?

Лучшие частные клиники открывают сами доктора. Работает ли это правило в отношении частных школ? Разобраться в этом помогут эксперты из «Классной умной твоей школы». Они поделятся мнением о российской системе образования и о её перспективах. А также расскажут, что они подразумевают под качеством образования и как над ним работают. Как работать с кадрами, чтобы обеспечить высокий уровень образования? Нужна ли учителю поддержка и внимание? Частная школа – это роскошь только для богатых? Каков социальный портрет и запросы родителей, которые ведут ребенка в частную школу? Зачем учителя ведут блоги, и не противоречит ли это миссии учителя? Возможно ли взаимодействие частного и государственного образования, или это — два полюса, между которыми необходима конкуренция? И, наконец, чем «Классная умная твоя школа» отличается от других частных и муниципальных школ? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире радио «Городская волна» в понедельник.

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