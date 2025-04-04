НОВИКОМ провел деловой завтрак на международном форуме «Энергопром»

Дочерний банк Госкорпорации Ростех провел традиционный деловой завтрак в рамках международного энергетического форума «Энергопром», проходящего в Казани. В мероприятии приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, руководители крупных промышленных предприятий региона, а также делегации дружественных стран Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

В своем выступлении Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева подчеркнула, что банк уже более 30 лет работает с крупными промышленным предприятиями Татарстана. У финансовой организации подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве с Республикой, Министерством промышленности и торговли, гарантийным, инвестиционно-венчурным фондами, а также фондом развития промышленности региона. Благодаря активной работе за последний год НОВИКОМ многократно увеличил объем кредитно-гарантийного портфеля в республике. Председатель Правления банка Ростеха акцентировала внимание на том, что всю свою прибыль НОВИКОМ направляет на поддержку российской промышленности.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что опорный банк Госкорпорации Ростех НОВИКОМ — надежный партнер Татарстана. Он отметил, что на территории республики работают такие предприятия Корпорации как КАМАЗ, авиационный и вертолетный заводы.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев, в свою очередь, рассказал об основных вызовах, стоящих перед отраслью сегодня: модернизации всего энергетического комплекса, строительстве новых мощностей, обновлении сетевого комплекса, решении вопросов накопления и хранения энергии. Для решения этих задач министерство разработало Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в рамках которой формируется длительный заказ для промышленных предприятий.

Также на деловом завтраке затронули вопрос, актуальность которого ранее обозначалась на самом высоком уровне, — подготовка кадров для российской промышленности. Свои варианты решения задачи представили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор АО «Казанский вертолетный завод» Николай Яковлев.

Татарстанский международный энергетический форум «Энергопром» проходит в Казани со 2 по 4 апреля. Это ключевое событие энергетической отрасли, объединяющее представителей промышленности, бизнеса и органов власти. НОВИКОМ выступает генеральным партнером мероприятия.

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