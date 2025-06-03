Стали известны подробности о местах проведения обрядовых жертвоприношений в Новосибирске

Уже 5 июня наступает важный мусульманский праздник – Курбан-байрам.

Курбан-байрам – это исламский праздник, посвященный жертвоприношению, который знаменует окончание хаджа. В этот день мусульмане чтят жертву, принесенную пророком Ибрахимом, и проводят жертвоприношения, распределяя мясо между теми, кто нуждается.

Курбан-байрам отмечается на десятый день месяца Зуль-хиджа по исламскому лунному календарю. Поскольку исламский календарь короче солнечного примерно на 10-12 дней в году, дата праздника ежегодно смещается относительно григорианского календаря. В текущем году празднование продлится с 5 по 9 июня.

Для жителей России и Новосибирска, не исповедующих ислам, обряд жертвоприношения может представляться чем-то необычным или даже экзотическим. Журналисты Om1 Новосибирск побеседовали с новосибирским имамом Рафаэлем Сулеймановым, чтобы прояснить особенности совершения жертвоприношений во время Курбан-байрама.

• Где будут проводиться жертвоприношения?

«Традиционно жертвоприношения осуществлялись на территории мечети. Это было ежегодной традицией, которую всегда соблюдали. Исторически сложилось именно так. Однако в этом году было принято решение отменить проведение обряда на территории мечети и перенести его за пределы города, в специально отведенное для этого место», — сообщил имам.

При этом нет необходимости самостоятельно совершать жертвоприношение. Имам объяснил, что люди заранее заказывают жертвоприношение у специально обученного человека от имени конкретного лица, за которого совершается жертва. Затем животное приносят в жертву, а в полдень собираются вместе для разделения мяса.

«Не каждый обладает умением или возможностью забить животное, это задача для профессионалов», — подчеркнул Рафаэль Сулейманов.

• Какое количество скота забивают во время Курбан-байрама в Новосибирске?

«В Новосибирске прихожане нашей мечети приносят в жертву приблизительно 30-40 животных, но в целом по городу это число может достигать и тысячи. Точный учет никто не ведет. После завершения мероприятия мы подводим примерные итоги: кто-то сообщает о 40 животных, кто-то – о 150 и так далее», – пояснил имам.

Он добавил, что многие также забивают скот дома, на своих частных земельных участках. Принесение животного в жертву дома на своей территории является допустимым, уточнил Рафаэль Сулейманов.

• Как поступают с мясом животного, забитого во время празднования Курбан-байрама?

«Мясо распределяется на три части. Первая часть остается семье, вторая – используется для приготовления пищи, а третья – направляется нуждающимся, бедным людям. Главная цель – накормить тех, кто действительно в этом нуждается. Какой смысл отдавать мясо человеку, у которого и так морозильная камера заполнена до отказа?» – пояснил имам.

В заключение Рафаэль Сулейманов подчеркнул, что суть праздника заключается в избавлении человечества от трагической истории, которую пережил Ибрагим со своим сыном.