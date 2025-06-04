Детский праздник на Михайловской набережной: как Новосибирск отметил 1 июня

1 июня на Михайловской набережной в Новосибирске прошло крупное мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей. Эта дата была установлена в 1949 году решением Международной демократической федерации женщин и ежегодно отмечается во всём мире как напоминание о необходимости защищать права и благополучие детей.

С 12:00 до 21:00 одно из самых любимых мест отдыха горожан превратилось в настоящий детский остров. Гостей ждала насыщенная программа: весёлые игры, соревнования на ловкость, творческие мастер-классы и интерактивные площадки. Каждый нашёл занятие по душе и получил заряд хорошего настроения.

Однако праздник стартовал ещё раньше. Уже в 11:45 у главной сцены прошла утренняя зарядка с Вараздатом Мкртчяном — непобеждённым новосибирским боксёром, обладателем 17 побед и 4 международных титулов. В боксе он с 15 лет, его тренировал Константин Цзю, а его имя известно далеко за пределами города. Вараздат — не только спортсмен, но и тренер, умеющий вдохновлять и мотивировать. Он проводит занятия для детей и взрослых, помогая начать день с энергии и уверенности. Жители города с удовольствием зарядились вместе с чемпионом бодростью, дисциплиной и верой в свои силы.

Кульминацией праздника стал городской фестиваль детского песенного творчества «Новосибирск — поющая столица», прошедший на главной сцене набережной. В нём выступил сводный хор из более чем 800 детей — воспитанников музыкальных и хоровых школ, творческих студий и домов культуры города и области. Юные артисты исполнили песни о семье, дружбе и мире.

Праздничная программа началась в 12:00 с торжественного открытия и приветственных слов. Вместе с детьми на сцену вышли почётные гости — мэр Новосибирска Максим Георгиевич Кудрявцев и председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

Затем начался большой концерт, который длился до 20:00, а завершился праздник весёлой детской дискотекой.

Телеграм-канал «Город54» разыграл необычный приз — билеты на «Чернику Music Fest». Билеты были вручены победителям прямо на сцене Михайловской набережной.

Праздник проводился при поддержке партнеров:

Генеральный партнер: Агрохолдинг Гудвилл (АО "Алтайская крупа") Настоящее Алтайское — это то, что мы вырастили.

Официальный партнер: АО "Альфа — Банк".

Партнер по безопасности: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

Партнеры мероприятия: Футбольная школа "Динамо" в Новосибирске, ПАО «Банк Уралсиб», Группа Компаний "VIRA", CUTEQ by WHITE SECRET детская зубная паста с ферментами: разработано стоматологами, TOP IT SCHOOL частная школа.

Генеральный фуд партнер: SovaBar.

Генеральный Вкусный Партнер — Вафли Мира.

Фуд партнеры: Голодный пес, 33 Пингвина, BerryBakery, ВафЛэнд, Доступная кофейня Подорожник, Хот-дог Бургерович, MepsBubbletea, Алкрим, кафе Отдых ИП Пузян, Mivino, Блинная Тинлинна, ООО Томское молоко, Waffles&Bubbles.

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