Летом – выгоднее: почему не стоит откладывать покупку жилья

Жилая недвижимость остается в России самым популярным вариантом вложения средств, показало весеннее исследование ДОМ.РФ и ВЦИОМ. 57% россиян уверены, что вложение средств в недвижимость гарантирует сохранность денег также, как и вклад в банке, а шесть из десяти считают, что вложение средств в недвижимость выгоднее банковского вклада, несмотря на высокие ставки по депозитам.

Аналитики ждут снижения ключевой ставки уже в ближайшей перспективе, появилась тенденция к снижению доходности банковских вкладов и депозитов.

По прогнозу Банка России, в 2025 году средний уровень ключевой ставки будет находиться в диапазоне 19,0–22,0% годовых. В 2026 году диапазон средней ключевой ставки составит около 13,0–14,0% годовых. В 2027 году прогнозируется возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон – 7,5–8,5% годовых.

– Стоит ли ждать месяцы или годы, чтобы решить квартирный вопрос – решать вам. Мы уверены, что сейчас лучшее время для покупки новостройки, – отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». – В настоящее время складывается уникальная для мегаполиса ситуация: сейчас очень клиенториентированный рынок. Девелоперы максимально лояльны в плане специальных предложений – например, весь июнь квартиры в ГК «Расцветай» можно приобрести от 2,95 млн рублей*.

Новосибирский застройщик предлагает особые условия на готовое и строящееся жилье, специальные ипотечные программы от банков-партнеров, разные способы и условия покупки. Продолжают действовать и льготные условия по ипотеке: так, ставка по семейной ипотеке составляет (полная стоимость кредита 6,302-24,633%) 4,5%** на весь срок кредитования.

– Для покупателей сейчас есть целый ряд действительно выгодных предложений, и в отделах продаж для каждого подбирают несколько решений. В нашем ассортиментеквартиры в центре или сосновом бору, рядом с метро или на берегу Оби, с детским садом прямо в квартале или в нескольких минутах от ключевых вузов Новосибирска, – добавили в ГК «Расцветай». – Есть варианты готовых квартир с ремонтом, в которые можно быстро заехать.

Офис продаж ГК «Расцветай»,

тел. +7 (383) 255-00-83;

гкрасцветай.рф;

VK;

Телеграм-канал.

Пул апартаментов и квартир из проектов: «Расцветай на Красном» —ООО СЗ «Расцветай на Красном»; квартал «На Игарской» —ООО «СЗ Аквамарин»; «Сосновый бор» —ООО «СЗ «Магнолия», «Цветной бульвар» —ООО «СЗ «Вербена», «Расцветай на Зорге» —ООО «СЗ «Темпо»; «Расцветай на Бугринской роще» —ООО «СЗ «Стройтех», «Расцветай на Дуси Ковальчук» —ООО «СЗ «Премьера»; эко-квартал «На Кедровой» —ООО «СЗ «Антей», «Тайм Парк» —ООО «СЗ «Янтарь»; «Лофт.Наука» —ООО «СЗ «Диадема». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

*Стоимость действительна на момент публикации. Квартира в квартале «Сосновый бор». Сроки акции: с 01.06.2025 по 30.06.2025 года. Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», Банк ДОМ.РФ АО «Альфа-Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и другие.

**Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми при ставке 4,5% годовых доступна в рамках программы банка- партнера: ПАО Сбербанк (Лицензия ЦБ РФ №1481): «ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по дду или готового жилья у застройщика на срок 360 месяцев и первоначальном взносе 20.01% от стоимости кредитуемого жилого помещения, ставка 6,302% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, полная стоимость кредита рассчитывается от 6,302 % до 24,633%. Максимальный размер кредита до 6 000 000 рублей. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Предложение ограничено наличием остатка непроданных квартир. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Реклама ООО «СЗ «Расцветай на Красном» ИНН 5406655430 Erid:2W5zFHgJmyA