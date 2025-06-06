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82.76% -1.2
сегодня
06 июня, 17:14
пробки
6/10
погода
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общество
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Черника Music Fest 2025 пройдет в Новосибирске

Фото предоставлено организатором

Официально! 14 и 15 июня, парк "Арена", начало 14:00

Вас будут ждать: MACAN, Jakone & Kiliana, Хаски, Ramil', Отпетые Мошенники, Radio Tapok, GSPD, Dead Blonde, Rock Privet, Антоха MC, Betsy (Сигма Бой), Bakhtin, Айвазовский Оркестра и др.

Черника Music Fest - это нашумевший летний фестиваль в Сибири.

По-прежнему: две сцены, невероятное количество развлечений на территории фестиваля для всей семьи, интерактивы, конкурсы и призы от партнёров, зоны питания, воздушный шар, экстремальные гонки на квадроциклах и конечно же шикарный лайн-ап, который собрал в себя лучших артистов страны.

Билеты купить тут

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Реклама ООО «Черника Фест» ИНН: 5406845953 Erid:2W5zFGuejfN

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Галина Дидан
Журналист

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