Строить качественно и доступно: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсуждаем в номинации «Свой дом»

Строительная отрасль – один из ключевых секторов российской экономики, от его эффективности во многом зависят перспективы промышленного роста и качество жизни людей. Действующие меры государственной поддержки в равной степени нацелены на развитие всех составляющих отечественного строительного комплекса, однако приоритетным направлением остаётся жилищное строительство, высокие показатели в котором не только определяют устойчивость экономики, но и оказывают большое влияние на состояние социальной сферы.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 5 декабря 2024 года, Президент Российской Федерации отдельно остановился на вопросах реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его основная цель – обеспечить население инфраструктурой, необходимой для комплексного обновления населённых пунктов и улучшения условий проживания граждан. Глава государства отметил: доступность жилья, как показывают социологические опросы, является одним из направлений, положение дел в котором часто не устраивает россиян, соответственно, оно требуют повышенного внимания. Это сфера жизни, которая важна для людей, она напрямую затрагивает их потребности, нужды и интересы, поэтому должна быть максимально комфортной, в том числе ориентированной на запросы больших семей с детьми, считает Владимир Путин.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе приоритетной задачей назвал улучшение качества жизни сибиряков – среды, в которой они живут, работают и отдыхают. В этой связи ускоренными темпами реализуются программы расселения аварийного жилфонда. Так, с 2019 года в округе расселено почти 2 миллиона квадратных метров аварийного жилья, улучшены условия проживания более 110 тысяч человек. «Стимулирующие меры поддержки строительной отрасли позволили сохранить и нарастить темпы в непростой период пандемии и санкционного давления и в целом способствовали повышению доступности жилья. В Сибири за 5 лет введено более 41 миллиона квадратных метров жилой площади», – подчеркнул Анатолий Серышев.

Номинация «Свой дом» посвящена развитию стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири, возведению доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселению аварийного жилищного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства. Премию, ставшую уже традиционной, поддерживает многолетний партнёр Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – АО «ХК «Сибцем».

«С каждым годом конкурс «Сибирь.ПРО» объединяет всё больше талантливых журналистов. И неизменной популярностью среди участников проекта пользуется номинация «Свой дом». Считаю, что это закономерно: тема, которую мы предлагаем авторам публикаций, близка и понятна каждому из нас. К тому же, она не предполагает ограничений по жанру: создать актуальный интересный материал можно в любом формате – от краткого новостного сюжета до журналистского расследования, включающего серию работ», – подчеркивает директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем», кандидат филологических наук, член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Дарья Юрьевна Мартынкина.

Победа в номинации «Свой дом» присуждается за материалы о комплексном развитии территорий, успешных примерах благоустройства общественных пространств, эффективного управления жильем, проявления гражданской инициативы со стороны собственников. Также рассматриваются публикации о противодействии незаконному обороту строительных материалов и борьбе с распространением контрафакта и фальсификата.

К участию в XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа.

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибцем», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты на Оби», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал «Infopro54.ru», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», бизнес-журнал Status, телеканал ОТС, радио54.

Специальные партнёры проекта – Томский государственный университет, АНО «Диалог Регионы», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Сибирское главное управление Банка России.

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

Оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»

тел. (383) 290-31-78

E-mail: sibirpro@sibacc.ru

sibirpro.ru

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