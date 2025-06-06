Танцоры Дженнифер Лопес покажут фееричное Аргентинское шоу в Новосибирске!

7 октября в 19:00 кинотеатр имени Маяковского превратится в эпицентр аргентинской культуры – на сцену выйдет легендарный коллектив Los PotrosMalambo с новой программой "FREEDOM" (Свобода). Это не просто концерт, а настоящее путешествие в мир страстных ритмов, виртуозной хореографии и неукротимой энергии.
Почему это шоу – must-see событие осени?
Уникальный стиль: маламбо – танец настоящих мужчин
Маламбо – древний аргентинский танец, который исполняют только мужчины. Это символ силы, ловкости и духа гаучо – аргентинских ковбоев. В программе "FREEDOM" вы увидите:
- Жонглирование бола – традиционным оружием из плетки с камнями, которое танцоры мастерски вращают в такт музыке.
- Сапатео – ритмичные удары каблуками, создающие огненную перкуссию.
- Современные элементы – смесь фламенко, латиноамериканских ритмов и даже танго.
12 танцоров – 12 зарядов энергии
На сцене – двенадцать профессионалов, чья слаженность и мощь завораживают. Их выступление -это не просто танец, а театр эмоций: от яростной экспрессии до лирических пауз.
Живая музыка и потрясающая сценография
Шоу сопровождает ансамбль музыкантов: барабаны, гитары, народные инструменты создают аутентичную атмосферу пампасов. А визуальные эффекты и свет делают каждый номер еще более зрелищным.
Коллектив с мировым именем
Los PotrosMalambo – не просто танцоры, а живая легенда Аргентины:
Участвовали в шоу Дженнифер Лопес "Q'Viva: The Chosen". Работали с CirqueduSoleil и выступали на лучших сценах от США до Китая. Их шоу "PuraSangre" и "Go Malambo" собирали аншлаги в России и Европе.
Это шоу для тех, кто любит зажигательные ритмы и необычные танцы, для ценителей этнической культуры и зрелищных перформансов, для всех, кто хочет получить заряд адреналина и эмоций.
7 октября 2025, Начало: 19:00, Кинотеатр имени Маяковского
Количество мест ограничено – успевайте забронировать лучшие места!
"FREEDOM" – это больше, чем танец. Это взрыв эмоций, история аргентинской души и незабываемое шоу, которое останется в памяти навсегда.
Не пропустите – Новосибирск ждет настоящую свободу ритма!
12+
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