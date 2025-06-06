Танцоры Дженнифер Лопес покажут фееричное Аргентинское шоу в Новосибирске!

7 октября в 19:00 кинотеатр имени Маяковского превратится в эпицентр аргентинской культуры – на сцену выйдет легендарный коллектив Los PotrosMalambo с новой программой "FREEDOM" (Свобода). Это не просто концерт, а настоящее путешествие в мир страстных ритмов, виртуозной хореографии и неукротимой энергии.

Почему это шоу – must-see событие осени?

Уникальный стиль: маламбо – танец настоящих мужчин

Маламбо – древний аргентинский танец, который исполняют только мужчины. Это символ силы, ловкости и духа гаучо – аргентинских ковбоев. В программе "FREEDOM" вы увидите:

- Жонглирование бола – традиционным оружием из плетки с камнями, которое танцоры мастерски вращают в такт музыке.

- Сапатео – ритмичные удары каблуками, создающие огненную перкуссию.

- Современные элементы – смесь фламенко, латиноамериканских ритмов и даже танго.

12 танцоров – 12 зарядов энергии

На сцене – двенадцать профессионалов, чья слаженность и мощь завораживают. Их выступление -это не просто танец, а театр эмоций: от яростной экспрессии до лирических пауз.

Живая музыка и потрясающая сценография

Шоу сопровождает ансамбль музыкантов: барабаны, гитары, народные инструменты создают аутентичную атмосферу пампасов. А визуальные эффекты и свет делают каждый номер еще более зрелищным.

Коллектив с мировым именем

Los PotrosMalambo – не просто танцоры, а живая легенда Аргентины:

Участвовали в шоу Дженнифер Лопес "Q'Viva: The Chosen". Работали с CirqueduSoleil и выступали на лучших сценах от США до Китая. Их шоу "PuraSangre" и "Go Malambo" собирали аншлаги в России и Европе.

Это шоу для тех, кто любит зажигательные ритмы и необычные танцы, для ценителей этнической культуры и зрелищных перформансов, для всех, кто хочет получить заряд адреналина и эмоций.

7 октября 2025, Начало: 19:00, Кинотеатр имени Маяковского

Билеты уже в продаже

Количество мест ограничено – успевайте забронировать лучшие места!

"FREEDOM" – это больше, чем танец. Это взрыв эмоций, история аргентинской души и незабываемое шоу, которое останется в памяти навсегда.

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