Стало известно, когда мобилизованные на СВО новосибирцы навсегда вернутся домой

Военный эксперт Александр Чугай пояснил, когда мобилизованных на СВО новосибирцев отпустят домой.

Вопрос о необходимости проведения ротации мобилизованных обсуждается уже третий год с момента объявления частичной мобилизации. Высшие должностные лица, включая президента РФ, представителей Министерства обороны, депутатов Государственной Думы и других официальных лиц, неоднократно затрагивали эту тему.

В конце марта 2025 года президент Владимир Путин заявил, что данный вопрос находится на стадии рассмотрения. В ходе заседания Совета по культуре, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина, Владимир Путин сообщил, что Министерство обороны занимается проработкой вопроса ротации военнослужащих, находящихся в зоне СВО с самого начала. Президент подчеркнул актуальность вопроса, отметив, что решение о ротации будет приниматься исходя из текущей обстановки на линии фронта.

В интервью Сиб.фм военный эксперт Александр Чугай заявил, возможно ли возвращение бойцов домой в этом году.

«Конкретные сроки и механизмы ротации не были озвучены. Остается неясным, касается ли ротация только мобилизованных, призванных в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года, или также контрактников, которые не могут уволиться во время проведения СВО. Думаю, что ротация военнослужащих, участвующих в спецоперации, станет возможной только после подписания мирного договора на условиях России», — говорит спикер.

Он уточнил, что в случае проведения ротации в зоне СВО, на смену действующим военнослужащим придет подготовленный резерв.

В Указе Президента РФ от 21 сентября 2022 года и в Федеральном законе № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсутствуют положения о сроках службы мобилизованных, основаниях для их увольнения и возвращения домой. Фактически, мобилизованные призваны на службу на неопределенный срок. На данный момент мобилизованным предоставляется отпуск продолжительностью до 14 дней раз в полгода, без учета времени на дорогу. Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным 16 марта 2023 года.

Ранее эксперт заявил, планируется ли вторая волна мобилизации в этом году.