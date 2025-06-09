Демобилизация участников СВО: кто первым вернётся домой?

Хотя точные даты не разглашаются из соображений безопасности, известно, что демобилизация будет проходить поэтапно с учётом нескольких ключевых факторов.

Первые очереди на возвращение

Согласно информированным источникам, приоритет будет отдаваться военнослужащим, у которых заканчивается срок контракта. В первую очередь также вернут бойцов, получивших ранения и нуждающихся в медицинской помощи. Отдельное внимание уделяется семьям погибших военных, особенно если остались несовершеннолетние дети. Кроме того, в приоритетном порядке демобилизуют тех, кто провёл в зоне СВО наибольшее количество времени. Окончательные решения принимаются командованием с учётом оперативной обстановки.

Почему не называют конкретные сроки?

Военное руководство избегает публичных заявлений по двум основным причинам. Во-первых, открытое обсуждение графиков может быть использовано противником. Во-вторых, требуется время на организованную переброску личного состава и техники.

Как проходит возвращение?

Процесс организован поэтапно. Все военнослужащие проходят обязательное медицинское освидетельствование, при необходимости получают лечение. Для участников боевых действий предусмотрены программы психологической поддержки. Государство также оказывает помощь в трудоустройстве и социальной адаптации.

Что будет дальше?

Официальных данных о сроках завершения демобилизации пока нет. По предварительным оценкам, процесс может занять несколько месяцев. Родственникам военных рекомендуют получать информацию только из официальных источников, чтобы избежать дезинформации.

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