Демобилизация участников СВО: кто первым вернётся домой?

Хотя точные даты не разглашаются из соображений безопасности, известно, что демобилизация будет проходить поэтапно с учётом нескольких ключевых факторов.
Первые очереди на возвращение
Согласно информированным источникам, приоритет будет отдаваться военнослужащим, у которых заканчивается срок контракта. В первую очередь также вернут бойцов, получивших ранения и нуждающихся в медицинской помощи. Отдельное внимание уделяется семьям погибших военных, особенно если остались несовершеннолетние дети. Кроме того, в приоритетном порядке демобилизуют тех, кто провёл в зоне СВО наибольшее количество времени. Окончательные решения принимаются командованием с учётом оперативной обстановки.
Почему не называют конкретные сроки?
Военное руководство избегает публичных заявлений по двум основным причинам. Во-первых, открытое обсуждение графиков может быть использовано противником. Во-вторых, требуется время на организованную переброску личного состава и техники.
Как проходит возвращение?
Процесс организован поэтапно. Все военнослужащие проходят обязательное медицинское освидетельствование, при необходимости получают лечение. Для участников боевых действий предусмотрены программы психологической поддержки. Государство также оказывает помощь в трудоустройстве и социальной адаптации.
Что будет дальше?
Официальных данных о сроках завершения демобилизации пока нет. По предварительным оценкам, процесс может занять несколько месяцев. Родственникам военных рекомендуют получать информацию только из официальных источников, чтобы избежать дезинформации.
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