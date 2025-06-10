Многодетная семья из Новосибирска выиграла квартиру в ЖК INFINITY

Компания «Энергомонтаж» провела традиционный розыгрыш квартиры в жилом комплексе INFINITY на самой центральной и самой длинной улице нашего города – Красном проспекте.

Победа досталась многодетной семье с Родников – Александру, Оксане и их трем детям.

Розыгрыш получился по-настоящему праздничным.

«Аж в глазах потемнело»

«Честно говоря, как услышал – аж в глазах даже потемнело немножко. Поверить в такое, согласитесь, нелегко. Зато потом, когда со сцены повторили – поверил. Эмоции переполняли, конечно», – вспоминает Александр.

«Я ведь никогда, по большому счету, ничего не выигрывала – кроме, может быть, кофе-машины. Вот и тогда думали, что если выиграем сертификат какой-нибудь в ДНС тысячи на три... ну на пять – это уже будет большое везение», – признается Оксана, мама Василисы.

Где кончается бесконечность?

Жилой комплекс INFINITY вырос буквально на глазах – первый камень был заложен в 2020 году и уже через два года стройка была завершена. И никакой коронавирус не помешал компании «Энергомонтаж» завершить работу качественно и в срок.

Создается впечатление, что ЖК собрал в себя все достоинства, которые только можно придумать. Место очень уютное, рядом зеленый массив – и все, что может понадобиться, в шаговой доступности.

«ЖК нравится очень, чисто на площадках, просторный двор. Хорошие планировки квартир, готовый ремонт», – такие отзывы оставляют покупатели.

По словам Александра, продавать подаренную им квартиру они не станут – она будет хорошим трамплином во взрослую жизнь для их детей, когда они немного подрастут.

Ремонт дома и тела

Вместе с квартирой «Энергомонтаж» разыграл в этот праздничный день еще немало призов для своих новоселов.

Среди подарков были и подарочные карты сети магазинов DNS с номиналом 20 и 50 тысяч рублей, и сертификаты OZON на суммы от 5 до 15 тысяч – там, при желании, можно найти все, что создает домашний уют. Приняла участие в розыгрыше и мебельная фабрика «Матрешки», где мебель, по словам ведущего праздника, не создается, а рождается. Они вручили счастливцам сразу шесть сертификатов на изготовление корпусной мебели.

А тех, кому нужно отремонтировать не только свой дом, но и себя самого, порадовал медицинский центр «блеск», подаривший много сертификатов на оздоровительные процедуры с очень привлекательным номиналом.

«Заходи и живи!»

Компания «Энергомонтаж» работает на строительном рынке уже более 30 лет, стартовав в 1991 году с небольшого кооператива «Энергоремонт». На рынок жилищного строительства компания вышла в 2003 году, сдав свой первый дом на улице Свечникова. Уже через четыре года «Энергомонтаж» вошел в первую тройку застройщиков Новосибирской области.

В конце нулевых «Энергомонтаж» начинает работать в рамках генерального плана застройки микрорайона «Родники», где реализует свой главный принцип – «Заходи и живи!». Сегодня в «Родниках» есть все необходимое для жизни: детские сады и безопасные игровые площадки, общеобразовательные школы, спортивные объекты и места для отдыха. Именно «Энергомонтаж» построил крупнейшую в городе поликлинику №29, которая сегодня принимает пациентов из микрорайонов «Родники» и «Приозерный». Не покидая пределы жилмассива, можно заниматься плаванием, фехтованием, футболом, ушу, тхэквондо, фигурным катанием, хоккеем, карате, самбо и тайским боксом.

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