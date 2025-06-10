НОВИКОМ подвел итоги ЦИПР-2025

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) принял участие в юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), прошедшей в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. Банк выступил официальным партнером мероприятия и активным участником деловой программы. Это позволило НОВИКОМу заявить о себе как о банке, системно развивающем финансовую инфраструктуру в интересах цифровой трансформации экономики.

Открывая главную пленарную сессию ЦИПР, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что внедрение современных технологий в промышленность является важным условием достижения технологического лидерства и цифровой трансформации экономики. Эту мысль полностью поддерживает НОВИКОМ. Банк принимает активное участие в развитии инновационных финансовых инструментов, способствующих росту высокотехнологичных производств.

В этом году НОВИКОМ представил на конференции свою экспертизу в области токенизированных финансовых инструментов. Старший вице-президент банка Анна Лаврентьева выступила на сессии «Криптовалюта и свобода денег. Иллюзия или реальность?», где поделилась мнением об эволюции рынкацифровых финансовых активов (ЦФА) и иностранных цифровых прав (ИЦП). Эксперт НОВИКОМа подчеркнула, что ЦФА сегодня — это возможность участникам финансового рынка найти решения для снижения издержек и рисков.

Современные инструменты финансирования также обсуждались на организованной банком дискуссии «Новые финансовые инструменты — катализатор технологического роста». Ее участники отметили роль ЦФА и других инструментов в поддержке промышленности и развитии предпринимательства. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего совершенствования законодательной базы рынка ЦФА с целью повышения его прозрачности и привлекательности для всех участников.

Также в рамках ЦИПР делегация банка, возглавляемая Заместителем Председателя Правления Алексеем Кузнецовым, провела серию переговоров с действующими и потенциальными клиентами — промышленными предприятиями Нижегородской области. НОВИКОМ, имеющий значительный опыт поддержки реального сектора, обсудил с партнерами проекты, в которых инновационные финансовые решения могут стать точкой роста.

«Сегодня отечественной промышленности как никогда необходимы инструменты эффективного финансирования. Мы непрерывно развиваем цифровые сервисы, которые позволяют предприятиям удобно и быстро получать доступ к нашим финансовым продуктам. НОВИКОМ системно работает над тем, что дает реальный эффект клиентам. Будущее российской промышленности — это не только технологии, но и совместный поиск решений амбициозных задач, стоящих перед предприятиями и бизнесом», — подчеркнула Председатель Правления банка Елена Георгиева.

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