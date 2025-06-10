В Сибири определят лучшие журналистские материалы о достижениях молодежи

В номинацию «Молодая Сибирь» Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы журналистов о достижениях молодых людей в экономике, науке, бизнесе, социальной деятельности, а также о развитии молодёжных движений и роли наставничества в образовании. Премию неизменно поддерживает генеральный партнёр конкурса — компания «Ростелеком».

Молодёжь — важная часть общества, от которой зависит будущее государства. Обладая смелым и нестандартным мышлением, она быстрее и легче адаптируется к постоянно меняющейся реальности, усваивает новые знания и перенимает необходимый опыт.

В нашей стране много усилий направлено на создание комфортных условий для жизни молодёжи и реализации её созидательного потенциала, считает полпред. В регионах Сибири системно ведётся обновление образовательной инфраструктуры: строятся современные кампусы университетов, просторные аудитории, корпуса для занятий спортом и проведения культурных мероприятий.

С помощью программы «Профессионалитет» на новый уровень выходит качество подготовки кадров в колледжах и техникумах, укрепляются связи с предприятиями реального сектора экономики. «Для достижения национальных целей развития необходимы высококлассные специалисты в научной, технической и гуманитарной сферах, молодые профессионалы, способные на практике применять полученные знания и навыки», – подчеркнул Анатолий Серышев.

«Авторы номинации “Молодая Сибирь” выполняют важнейшую миссию: формируют в обществе правильные ориентиры. Истории об успехах молодых людей вдохновляют сверстников, помогают поверить в собственные силы и идти вперед. Вклад журналистов в продвижение ярких достижений молодежи способствует развитию региона и формированию будущего сильного и талантливого поколения сибиряков», – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком», член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Николай Зенин.

В юбилейном XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют авторы материалов, опубликованных или вышедших в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

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