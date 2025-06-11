Какие квартиры выбирают «айтишники» в Новосибирске

После смягчения условий по ИТ-ипотеке купить новую квартиру для специалистов цифровых профессий стало проще и выгоднее. Какие квартиры в Новосибирске выбирают айтишники и что для них наиболее важно?

В Новосибирске традиционно высока доля специалистов, занятых в ИТ-отрасли, а регион входит в число лидеров по выдаче ИТ-ипотеки в России. В мае правительство России дополнительно направило около 61 млрд руб. на субсидирование льготной программы ИT-ипотека дополнительно к 59 млрд руб., которые были выделены на 2025 год раньше. Это позволит просубсидировать не менее 91,5 тыс. займов, — в этом году льготную ИТ-ипотеку в регионе смогут получить около 4 тыс. семей.

«Основные предпочтения у ИТ-специалистов — просторные квартиры площадью больше 60 кв.м с хорошими видовыми характеристиками, например, как в квартале «Сакура Парк» в центре Новосибирска, — рассказывают в пресс-службе ГК «Расцветай». — Для специалистов, часто работающих дома, важно, чтобы в квартире было грамотное зонирование с возможностью выделить удобное изолированное рабочее место. Часто для этого используют лоджию или выделяют зону в спальне».

Квартал «Расцветай на Красном» пользуется большой популярностью среди ИТ-специалистов.

По оценкам девелопера, наибольшей популярностью пользуются кварталы на правобережье, причем как проекты, расположенные в центре города — «Сакура Парк», «Расцветай на Красном», так и более камерные «Расцветай на Дуси Ковальчук» и «Расцветай на Кропоткина».

«Сакура Парк» — квартал из трех 25-этажных домов комфорт-класса вблизи ТРЦ «Аура» и метро «Площадь Ленина».

«Расцветай на Красном» — один из крупнейших проектов, реализуемых в Новосибирске. Расположен в 5-минутах пешего пути от площади Калинина на площади в 9 га.

«Расцветай на Дуси Ковальчук» и «Расцветай на Кропоткина» находятся вблизи площади Калинина, рядом с парковыми зонами. Удобное расположение в центральной локации, развитая инфраструктура и эргономичные планировки делают эти кварталы популярными.

Один из популярных вариантов в квартале «Сакура Парк»— просторная квартира панорамными окнами в пол. Благодаря нестандартной планировке квартира предоставляет много вариантов зонирования и оборудования мест хранения, панорамные окна дают много света и простора, а также — великолепный вид на город.

Близость к деловому центру, транспортным развязкам, развитая жилая среда со спортивными площадками, тренажерами, местами отдыха — один из важнейших критериев при выборе жилья для ИТ-специалистов. «Когда все рядом, жизнь всей семьи можно разумно и удобно устраивать в одном районе», — подчеркнули в ГК «Расцветай», добавив, что повышенный интерес всегда вызывают квартиры с ремонтом, которые позволяют переехать сразу после сделки.

Получить консультацию по условиям и выбрать квартиру из множества удачных вариантов в десяти разных кварталах можно в офисах ГК «Расцветай».

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

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