Отдых в Новосибирской области сравнялся с ценами в Таиланде и Турции

В 2025 году стоимость отдыха в Новосибирской области достигла уровня популярных зарубежных направлений, таких как Таиланд и Турция. Для значительной части населения региона отдых в местных престижных пансионатах и туристических базах стал недоступным из-за высоких цен.

Летний сезон 2025 года ознаменовался очередным витком роста цен на туристические услуги, как в России, так и за рубежом. Анализ цен, проведенный BFM-Новосибирск, показал, что стоимость отдыха в Новосибирской области практически сравнялась с ценами на зарубежные туры.

В регионе функционирует более 130 объектов размещения, включая санатории, дома отдыха, кемпинги, глэмпинги и турбазы, предлагающие широкий спектр цен и условий – от бюджетных вариантов до пятизвездочных отелей. Например, вот некоторые расценки в популярных местах отдыха Новосибирской области:

Курорт «Озеро Карачи»: один день проживания для одного человека стоит 6300 рублей (без учета лечения). Десятидневный отдых для пары обойдется в 126 000 рублей.

Санаторий «Крона»: стоимость одного дня для одного человека начинается от 9000 рублей. Десять дней для двоих будут стоить 180 000 рублей.

Загородный отель «Поляна Verde»: номер на двоих – от 16 900 рублей в сутки. Десятидневное пребывание для двух человек – 169 000 рублей.

Парк-отель «Хвоя»: один день для одного гостя – от 15 970 рублей. Десятидневный отдых для пары – 319 400 рублей.

В среднем, июньская путевка в Таиланд на двоих стоит около 123 269 рублей (размещение в трехзвездочном отеле на Пхукете с перелетом из Новосибирска). Цены на десятидневные туры в Турцию с перелетом для двоих начинаются от 119 000 рублей.

Даже если опираться на средние цены, опубликованные Новосибирскстатом, становится очевидно, что отдых в Новосибирской области по стоимости сопоставим или даже превосходит отдых в Турции или Таиланде. Согласно последним данным, средние цены составляют:

Поездка в Турцию – 102 751 рублей (количество человек не указано).

Поездка в страны Юго-Восточной Азии – 115 300 рублей.

День в санатории Новосибирской области – 6447 рублей.

День в доме отдыха или пансионате – 5811 рублей.

Опросы, проведенные, в частности, BFM-Новосибирск, показывают, что большинство жителей региона предпочитают проводить отпуск на даче или организовывать летний отдых "дикарями" на берегах местных водоемов.