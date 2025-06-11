«Отдых в Сибири теперь экстремальный и для кошелька». Цены на отдых в Новосибирских пансионатах сравнялась с Турцией

Для большинства жителей региона отдых в местных пансионатах и на турбазах стал непозволительной роскошью.

Летом 2025 года цены на отдых снова выросли — как на зарубежные, так и на внутренние направления. Журналисты «BFM-Новосибирск» сравнили стоимость путевок в Новосибирской области с ценами на туры за границу и обнаружили, что разницы почти нет.

В регионе работает более 130 специализированных мест размещения: санатории, дома отдыха, кемпинги, глэмпинги и турбазы. Ценовой диапазон широк — от скромных баз с уличными туалетами до пятизвёздочных отелей. Вот несколько примеров цен в популярных местах отдыха:

– Курорт «Озеро Карачи»: сутки проживания для одного человека обойдутся в 6300 рублей (без лечения). Десятидневный отдых для пары будет стоить 126 000 рублей.

– Санаторий «Крона»: одни сутки для одного гостя — от 9000 рублей. Десять дней для двоих — 180 000 рублей.

– Загородный отель «Поляна Verde»: номер на двоих — от 16 900 рублей за ночь. Десять дней — 169 000 рублей.

– Парк-отель «Хвоя»: сутки для одного человека — от 15 970 рублей. Десятидневный отдых для пары — 319 400 рублей.

При этом средняя стоимость июньского тура на двоих в Таиланд (трёхзвёздочный отель на Пхукете с перелётом из Новосибирска) составляет 123 269 рублей. В Турцию аналогичный тур (10 дней, перелёт включён) можно найти от 119 000 рублей.

Даже по данным Новосибирскстата, отдых в регионе оказывается не дешевле, а иногда и дороже зарубежных аналогов. Средние цены выглядят так:

– Турция — 102 751 рубль (количество человек не уточняется);

– Страны Юго-Восточной Азии — 115 300 рублей;

– Сутки в санатории Новосибирской области — 6447 рублей;

– Сутки в пансионате или доме отдыха — 5811 рублей.

Опросы, включая исследования «BFM-Новосибирск», показывают, что большинство жителей региона проводят отпуск на дачах или отдыхают «дикарями» у местных водоёмов.

Ранее Сиб.фм рассказывал о скидках на отдых детям ветеранов СВО.