В Новосибирске военный эксперт отреагировал на новость о демобилизации бойцов СВО

Вернутся ли бойцы с СВО домой в этом году? Прокомментировал военный эксперт Александр Чугай.

Вопрос о возвращении домой граждан, призванных в рамках мобилизации 2022 года, остается одним из наиболее обсуждаемых в обществе. В марте 2025 года в Telegram-каналах появилась информация о планах властей начать демобилизацию уже в этом году.

В интервью Сиб.фм военный эксперт Александр Чугай пояснил, что в комитете по обороне Госдумы вопрос о демобилизации не будет рассматриваться до окончания мобилизации.

Он подчеркнул, что решение о демобилизации требует тщательной подготовки и согласования на всех уровнях власти.

Вопросы мобилизации и демобилизации остаются крайне важными для российского общества. Слухи, циркулирующие в социальных сетях, зачастую вызывают беспокойство среди граждан, усиливая неопределённость. Эксперты отмечают, что отсутствие достаточной информации о планах властей способствует росту спекуляций.

«Социальные сети — это среда, где слухи распространяются быстрее официальных заявлений. Важно, чтобы власти оперативно реагировали на такие информационные поводы», — считает Чугай.

В то же время официальные опровержения и данные о добровольном наборе в армию способствуют стабилизации общественных настроений. По мнению эксперта, «данные, представленные президентом, демонстрируют, что армия не испытывает нехватки личного состава, что снижает вероятность новой мобилизации».

Пока власти и эксперты в один голос заявляют, что новая волна призыва не планируется, а армия пополняется за счёт добровольцев. Однако для снижения социальной напряжённости необходимы чёткие механизмы и прозрачная информация, особенно в отношении демобилизации.