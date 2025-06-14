«Доверяй и не проверяй»: новосибирский ИБ-эксперт назвал залог успеха новой схемы мошенников с кражей голоса

В последнее время мошенники стали обзванивать новосибирцев под видом сотрудников исследовательских организаций и центров социологических исследований, чтобы записать голос жертвы ради дипфейков. Сегодня в эксклюзивном комментарии Сиб.фм эксперт по ИБ раскрыл главное слабое место этой схемы.

Первой об этой схеме заявила в беседе с «РИА Новости» заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина. По ее словам, мошенникам, вооруженным нейросетью, достаточно записать 20 секунд голоса жертвы с различной интонацией и без посторонних шумов, чтобы получить дипфейк.

Евгений Стрельченко, эксперт по информационной безопасности, в ответ заявил, что в этой схеме на самом деле нет почти ничего нового – за исключением отдельных деталей, которые он назвал «косметическими», это обычная социальная инженерия, стопроцентно ориентированная на доверчивость.

«Когда вы слышите о том, что мошенник украл ваш голос, задайте себе вопрос: для чего? Первый очевидный ответ – чтобы обманывать ваших близких и друзей. Вопрос второй: а как мошенник, даже имея вашего «аудиоклона» этих самых друзей найдет? Ответ очевиден – только через соцсети. И чтобы это «хитроумное оружие» выстрелило, ему нужно то, из чего можно «стрелять». То есть ваш личный профиль. Вернее, его дубликат, откуда мошенник будет написывать и наговаривать».

По словам Стрельченко, человек с высокой долей вероятности обратит внимание на то, что предшествующая «срочной просьбе о деньгах» переписка с близким человеком внезапно опустеет. Возможно, конечно, мошенник начнет придумывать о том, что он, например, пароль забыл и создал страницу заново – что само по себе подозрительно.

Впрочем, добавил он, это не отменяет новостей о том, как люди, поговорив с незнакомцем, который представился следователем, бегут «декларировать» все свои накопления через передачу их другому незнакомому человеку.

Ранее, напомним, свои рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников, высказал директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.