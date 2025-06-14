Пригород Новосибирска остался без света из-за обрыва ЛЭП

Сегодня село Толмачево под Новосибирском на несколько часов осталось без света из-за обрыва линии электропередач во время проведения работ с использованием специальной техники.

Отключение затронуло не только жилые дома, но и ряд важных социальных объектов. Тем не менее, энергетикам удалось оперативно переключить около 70% потребителей на резервные источники питания, минимизировав последствия аварии.

Для ликвидации последствий аварии и восстановления штатного электроснабжения на место оперативно прибыли ремонтные бригады.

Окончание ремонта представители компании анонсировали на 19:00.