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общество

Пригород Новосибирска остался без света из-за обрыва ЛЭП

Фото freepik.com

Сегодня село Толмачево под Новосибирском на несколько часов осталось без света из-за обрыва линии электропередач во время проведения работ с использованием специальной техники.

Отключение затронуло не только жилые дома, но и ряд важных социальных объектов. Тем не менее, энергетикам удалось оперативно переключить около 70% потребителей на резервные источники питания, минимизировав последствия аварии.

Для ликвидации последствий аварии и восстановления штатного электроснабжения на место оперативно прибыли ремонтные бригады.

Окончание ремонта представители компании анонсировали на 19:00.

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Фёдор Туров
Журналист

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