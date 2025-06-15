В Новосибирске эксперт отреагировал на призыв Алаудинова мобилизовать на СВО до 1 млн россиян

Военный эксперт Александр Чугай прокомментировал заявление генерал-лейтенанта Апти Алаудинова о необходимости новой мобилизации на СВО.

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», выразил мнение о необходимости мобилизации и подготовки не менее 500 тысяч, а в идеале – миллиона человек, чтобы избежать судьбы, постигшей Иран. Военный эксперт Александр Чугай, комментируя данное заявление для Сиб.фм, подчеркнул, что это личная точка зрения, и в настоящее время нет потребности в мобилизации.

«Это пока лишь эмоции, его личное мнение. Разумеется, мировое сообщество должно внимательно следить за событиями вокруг Ирана. И в ООН, на ассамблее, необходимо детально рассмотреть сложившуюся ситуацию, где некоторые, мягко говоря, перешли все границы. Естественно, мы будем делать выводы», – считает Чугай.

Эксперт напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о «значительных стратегических успехах российских военных на всем фронте».

«На данный момент, я считаю, нет необходимости в проведении мобилизации», – подытожил он.

13 июня Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, в своем Telegram-канале, обсуждая массированный удар Ирана по Израилю, заявил о необходимости объявления мобилизации в России, подчеркнув, что это его личное мнение.

Командир спецназа «Ахмат» считает, что Израиль «делает то, что считает нужным, совершенно не стесняясь», но это, по его мнению, «продлится лишь определенное время».

В ночь на 13 июня Израиль осуществил масштабную атаку на Иран, в результате которой погибли не менее 20 высокопоставленных иранских военных и шесть ученых-ядерщиков. Кроме того, были атакованы ядерные и военные объекты исламской республики. Тегеран заявил об ответных мерах, подчеркнув, что Израиль перешел все границы.