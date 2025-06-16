Лови мечту: до розыгрыша TESLA осталось всего 13 дней

Меньше двух недель остаётся до розыгрыша легендарного электромобиля от компании Tesla_N.

29 июня, в честь 132-летия Новосибирска, на Михайловской набережной состоится розыгрыш электромобиля — событие для всех, кто ценит технологии и инновации.

Не упустите шанс испытать удачу.

Подробности о розыгрыше и порядке получения приза — в телеграм-канале «Город54». Одним из условий участия является подписка на канал. Победитель будет выбран случайным образом прямо на сцене в рамках праздничной программы.

Партнёры розыгрыша:

– радиостанция «Городская волна»

– Мэрия Новосибирска

– проект «ЗОЖ» — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Подробности — в телеграм-канале «Город54»: https://t.me/Gorod_nsk54.

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