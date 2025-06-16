Новый сезон на Алтае: на базе отдыха «VIVAT» открыт тёплый бассейн

В самом сердце Горного Алтая, в окружении величественных гор и густых лесов, открылась новая база отдыха «VIVAT» — идеальное место для тех, кто мечтает о перезагрузке вдали от городской суеты. Здесь вас ждёт уют, свежий воздух и отдых, который запомнится надолго.

Главная новинка сезона — большой бассейн с подогревом! Теперь купальный сезон на Алтае начинается гораздо раньше. Комфортная температура воды позволяет наслаждаться плаванием в любое время дня. Рядом с бассейном работает бар с освежающими коктейлями — идеальное место для расслабления после прогулок и экскурсий.

На территории базы «VIVAT» гостей ждут:

- ещё один бассейн;

- русская баня и переносной хаммам;

- мангальные зоны и кафе самообслуживания;

- батут, детская площадка и мини-футбольное поле;

- прокат велосипедов и организация вечерних мероприятий.

Для проживания предлагаются уютные деревянные номера класса Comfort, стильные купольные дома Business и просторные гостевые дома Barnhouse класса Premier — всё, чтобы отдых был максимально комфортным.

Любителям активного досуга доступны пешие и велосипедные прогулки, рыбалка и экскурсии по самым живописным местам Алтая. А тем, кто ищет весёлые вечера, понравятся развлекательные мероприятия с музыкой и танцами.

Бронирование на базе осуществляется по предоплате. Проживание — от двух суток.

Подарите себе незабываемое приключение в сердце Алтая вместе с «VIVAT»!

Адрес: Республика Алтай, Чемальский район, Анос – Аюла дорога, 5 км.

Подробнее на сайте: https://altayvivat.ru/

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