Почти 100 тысяч сибирских семей управляют сервисами для дома через мобильное приложение «Ключ»

Почти 100 000 сибирских семей управляют умными сервисами для дома через мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Такой подход позволяет пользователям с помощью смартфона контролировать въезд во двор и вход в подъезд, отслеживать порядок на придомовой территории, в один клик оплачивать коммунальные счета, а также обращаться в управляющую компанию.

Больше всего семей, использующих приложение, проживают в Новосибирской области — 34,8 тыс., в Республике Бурятии — 13,6 тыс., Красноярском крае — 13,4 тыс., в Кузбассе — 10,5 тыс. и Иркутской области — 9,5 тыс.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Умные сервисы становятся неотъемлемой частью современного быта, делая нашу жизнь более комфортной и безопасной. Теперь управление домом через смартфон — это уже привычное и удобное решение, спрос на которое стабильно растет. В Сибири за 5 месяцев этого года количество учетных записей приложения “Ключ” увеличилось на 14%».

В числе самых востребованных услуг «Ключа» — умная домофония, которая позволяет увидеть гостя на экране телефона и дистанционно открыть дверь, а при необходимости сгенерировать временные коды для врача или курьера. В Сибири функционирует свыше 3 000 таких устройств.

Продукт «Ростелеком Ключ» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Решение является на 100% российским: его с нуля создала команда разработчиков «Ростелекома».

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