«Велнес-фестиваль» в Мира Парке: день гармонии, вдохновения и отдыха для всей семьи

21 июня с 10:00 до 21:00 загородный парк отдыха «Мира Парк» приглашает на «Велнес-фестиваль» — одно из самых ожидаемых событий летнего сезона. Это день, посвящённый осознанности, заботе о себе и внутренней гармонии.

На протяжении всего дня гостей ждёт более 60 активностей: телесные и дыхательные практики, медитации, лекции и мастер-классы от приглашённых экспертов в сфере психологии, нутрициологии, астрологии и личностного роста. Программа подходит для всех возрастов и уровней подготовки.

В программе фестиваля:

- Масштабная всероссийская медитация от Relax FM;

- Практики гвоздестояния и хождения по битому стеклу, телесные и энергетические сессии;

- Звуковые и гонг-медитации, сеансы звукотерапии поющими чашами и бубном;

- Метафорические карты, расшифровка снов, гормональный баланс, энергетическая диагностика;

- Детская площадка с шоу мыльных пузырей, игротекой и творческими мастер-классами;

- Ярмарка натуральных товаров, косметики, изделий ручной работы и экологичных продуктов от локальных брендов;

- Живое музыкальное сопровождение и DJ-сеты на свежем воздухе;

- Розыгрыш умного очистителя воздуха от партнёра фестиваля — компании ТИОН.

Трансфер и билеты:

- Стоимость фестиваля включена в билет в Мира Парк:

1200₽ — взрослый, 850₽ — детский.

- Организован трансфер от площади Калинина на автобусах Mercedes:

отправление в 11:00, возвращение в город — в 18:30. Трансфер осуществляется при наборе группы, по предварительной оплате.

Бронирование: +7 991 378-90-73

Фестиваль проходит без возрастных ограничений.

Адрес: пос. Октябрьский, ул. Мира, 5.

Подробности по телефону: +7 (383) 373-18-40

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