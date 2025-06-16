«Велнес-фестиваль» в Мира Парке: день гармонии, вдохновения и отдыха для всей семьи

21 июня с 10:00 до 21:00 загородный парк отдыха «Мира Парк» приглашает на «Велнес-фестиваль» — одно из самых ожидаемых событий летнего сезона. Это день, посвящённый осознанности, заботе о себе и внутренней гармонии.
На протяжении всего дня гостей ждёт более 60 активностей: телесные и дыхательные практики, медитации, лекции и мастер-классы от приглашённых экспертов в сфере психологии, нутрициологии, астрологии и личностного роста. Программа подходит для всех возрастов и уровней подготовки.
В программе фестиваля:
- Масштабная всероссийская медитация от Relax FM;
- Практики гвоздестояния и хождения по битому стеклу, телесные и энергетические сессии;
- Звуковые и гонг-медитации, сеансы звукотерапии поющими чашами и бубном;
- Метафорические карты, расшифровка снов, гормональный баланс, энергетическая диагностика;
- Детская площадка с шоу мыльных пузырей, игротекой и творческими мастер-классами;
- Ярмарка натуральных товаров, косметики, изделий ручной работы и экологичных продуктов от локальных брендов;
- Живое музыкальное сопровождение и DJ-сеты на свежем воздухе;
- Розыгрыш умного очистителя воздуха от партнёра фестиваля — компании ТИОН.
Трансфер и билеты:
- Стоимость фестиваля включена в билет в Мира Парк:
1200₽ — взрослый, 850₽ — детский.
- Организован трансфер от площади Калинина на автобусах Mercedes:
отправление в 11:00, возвращение в город — в 18:30. Трансфер осуществляется при наборе группы, по предварительной оплате.
Бронирование: +7 991 378-90-73
Фестиваль проходит без возрастных ограничений.
Адрес: пос. Октябрьский, ул. Мира, 5.
Подробности по телефону: +7 (383) 373-18-40
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