Новый формат жизни в Новосибирске: ЖК «Сподвижники» – комфорт, комьюнити и современные технологии

Кировский район Новосибирска преображается, предлагая жителям не просто квадратные метры, а новую философию жизни. Вдохновлённый духом истории района, но устремлённый в будущее, жилой комплекс «Сподвижники» от VIRA создает самодостаточную среду, где ценятся добрососедство, комфорт и современные технологии.

«Сподвижники» – это современный ответ на запрос о качественном жилье и гармоничном окружении. VIRA, разделяя ценности семьи, любви к родному городу и уверенности в будущем, создает пространство, где эти понятия обретают реальное воплощение.

Главная идея проекта – объединить людей, создать атмосферу, в которой каждый найдет единомышленников. Комьюнити-центр, расположенный прямо в холле, станет местом встреч, общения и совместных инициатив.

Забота о комфорте жителей прослеживается в каждой детали. Закрытая территория без автомобилей и ступеней обеспечивает безопасность и удобство для всех – от родителей с колясками до пожилых людей. Двор разделен на активные и тихие зоны, предлагая возможности для отдыха и общения. А широкий бульвар и близость лесопарка имени Синягина позволяют наслаждаться прогулками на свежем воздухе.

Архитектурный облик квартала выдержан в элегантном европейском стиле. Разновысотные секции создают динамичный фасад, органично вписывающийся в окружающую застройку.

Первая очередь предлагает 409 квартир различной планировки – от уютных студий до просторных четырехкомнатных. Помимо классических вариантов, доступны популярные европланировки с просторными кухнями-гостиными. Каждая квартира отличается функциональными нишами, остекленными балконами или лоджиями, большими окнами и просторными ванными комнатами.

VIRA, ведущий девелопер Новосибирска и СФО с 14-летним опытом, гарантирует надежность и качество строительства. Компания стремится не просто строить дома, а создавать комфортную и счастливую жизнь для своих жителей.

«Сподвижники» – это инновационный жилой комплекс, оснащенный передовыми технологиями. Доступ на территорию осуществляется с помощью Face ID или смарт-карт. Система видеонаблюдения охватывает двор, холлы, паркинг, лифты и этажи. Удобное мобильное приложение позволит жителям оплачивать коммунальные услуги, просматривать записи с камер и управлять доступом в подъезд.

Узнать больше о ЖК «Сподвижники» и записаться на экскурсию можно по телефону 8 (383) 230-23-52.

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