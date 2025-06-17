Рекордный кешбэк выплатил своим клиентам банк НОВИКОМ

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) за пять месяцев 2025 года выплатил клиентам кешбэк в размере 273 млн рублей. Это рекордный показатель для банка. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос в 2,3 раза.

По мнению экспертов банка, положительная динамика выплат стала результатом ряда обновлений программы лояльности. В частности, с января клиенты получают 5% кешбэка при покупках в супермаркетах, а с марта — 10% при оплате услуг ЖКХ. В мае владельцам премиальных карт Мир Supreme НОВИКОМа был повышен лимит по возвратам от покупок – до 20 000 рублей в месяц.

«Кешбэк стал важной частью клиентского опыта. Сегодня каждый второй сотрудник Госкорпорации Ростех подключен к программе лояльности НОВИКОМа и активно ей пользуется. И мы видим, что клиенты позитивно воспринимают нововведения в сервисе – в 1-м квартале 2025 года уровень удовлетворенности вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Развитие программы лояльности остается одним из наших приоритетов на ближайшие месяцы», — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Особенностью программы является то, что НОВИКОМ обновляет категории повышенного кешбэка каждые два месяца. В мае-июне клиенты получают от 3% до 25% возврата за приобретение книг, спорттоваров, электроники, покупки в ресторанах и аптеках. В фокусе банка — предложения, которые соответствуют сезонному спросу и образу жизни клиентов.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFJ9HMMA