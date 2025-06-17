«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением свыше 150 пунктов проведения экзаменов в Новосибирской области

В этом году «Ростелеком» оснастил системой видеонаблюдения свыше 150 пунктов проведения итоговых экзаменов в Новосибирской области. Современными IP-камерами оборудованы 98 площадок ЕГЭ и 59 — ОГЭ. Решение обеспечивает прозрачность процесса на всех этапах экзаменов: начиная с досрочного периода и заканчивая дополнительным, который состоится в сентябре.

В каждой аудитории, где проходят экзамены, установлено по две камеры, которые ведут непрерывную съемку и транслируют происходящее на специальный портал. Запись сохраняется как на локальные карты устройств, так и в облако «Ростелекома». Оборудование размещено таким образом, чтобы наблюдать за поведением участников ЕГЭ и фиксировать моменты печати, сканирования и раскладки материалов. При этом полностью сохраняется конфиденциальность личных данных и содержание заполненных бланков.

Для гарантированного непрерывного функционирования системы оператор предусмотрел установку резервных источников питания, обеспечивающих работу видеонаблюдения даже при отключении электроэнергии. В каждом пункте сдачи экзаменов дежурят опытные специалисты технической поддержки.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«В Новосибирской области “Ростелеком” обеспечивает видеонаблюдение за ЕГЭ более десяти лет, с прошлого года система стала применяться и при проведении ОГЭ. Мы непрерывно совершенствуем наше решение, внедряя передовые технологии, в частности, искусственный интеллект. Теперь машинное зрение самостоятельно анализирует видеопоток, выявляя возможные нарушения и уведомляя наблюдателей, что гарантирует объективность результатов».

В Новосибирской области в основной период сдают ЕГЭ почти 15 тысяч человек, а ОГЭ —более 37 тысяч человек.

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