Успей поймать автомобиль мечты: до розыгрыша TESLA осталось всего 12 дней

Розыгрыш легендарного электромобиля от компании Tesla_N.

29 июня, в честь 132-летия Новосибирска, на Михайловской набережной пройдёт розыгрыш Tesla. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей инноваций.

Не упустите возможность испытать свою судьбу. Подробности о розыгрыше,порядке получения приза вы найдёте в телеграмм-канале “Город54”. Одним из условий является подписка на телеграмм-канал. Победитель будет выбран случайным образом прямо на сцене в рамках праздничной программы.

Партнеры розыгрыша: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Проект ЗОЖ — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Подробности – телеграмм-канале “Город54”

16+

Реклама. ООО «СибфмГрупп» ИНН 5406605736 Erid:2W5zFG5BgZN