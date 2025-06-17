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82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 17:33
пробки
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общество
На правах рекламы реклама

Успей поймать автомобиль мечты: до розыгрыша TESLA осталось всего 12 дней

Фото СИБ.ФМ

Розыгрыш легендарного электромобиля от компании Tesla_N.

29 июня, в честь 132-летия Новосибирска, на Михайловской набережной пройдёт розыгрыш Tesla. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей инноваций.

Не упустите возможность испытать свою судьбу. Подробности о розыгрыше,порядке получения приза вы найдёте в телеграмм-канале “Город54”. Одним из условий является подписка на телеграмм-канал. Победитель будет выбран случайным образом прямо на сцене в рамках праздничной программы.

Партнеры розыгрыша: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Проект ЗОЖ — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.
Подробности – телеграмм-канале “Город54”

16+
Реклама. ООО «СибфмГрупп» ИНН 5406605736 Erid:2W5zFG5BgZN

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Галина Дидан
Журналист

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