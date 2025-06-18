Баскетбол в надувных кольцах, раздача бесплатной сахарной ваты, игра в Денди на узорчатом ковре и другие крутые активности на Дне города в Новосибирске

Всего 11 дней осталось до главного городского события года.

В этом году жителей и гостей города партнеры праздника решили поздравить креативными локациями и небанальными активностями.

Официальные партнеры мероприятия Агрохолдинг «Гудвилл» АО «Алтайская крупа» и торговая сеть «Пятёрочка» подготовили много интересного.

Если вам по душе активный отдых с детьми, то вы сможете повеселиться вместе с ними и испытать свою меткость, закинув мяч в надувное баскетбольное кольцо. Если вы — заядлый любитель «настолок», то и для вас у Агрохолдинга «Гудвилл» АО «Алтайская крупа» найдется занятие по душе. Огромное разнообразие настольных игр ждет всех гостей на Михайловской набережной.

Если вы — ценитель более спокойного отдыха, тогда вам придется по вкусу лаунж-зона с лежаками, организованная торговой сетью «Пятёрочка». Дополнит обстановку умиротворения чашечка кофе или стаканчик прохладительного напитка, которые вы сможете получить бесплатно. Для детей будет приготовлена вкусная сахарная вата.

Генеральный клубный food-партнёр «Руки Вверх Бар» окунет всех в атмосферу детства 90-х годов. Каждый желающий сможет поиграть в популярнейшую приставку этого времени Dendy. Дополнительный антураж создаст узорчатый бабушкин ковёр.

Помимо крутых локаций, всех гостей впервые в истории Новосибирска ждет розыгрыш легендарного электромобиля от компании Tesla_N.

Успейте испытать удачу! Это просто — надо выполнить всего лишь 4 несложных шага на официальном сайте. Победителя выберут случайным образом прямо на сцене во время праздничной программы.

Кроме того, на празднике с 12:00 до 23:00 на главной сцене Михайловской набережнойвсех ждет яркая концертная программа с артистами из Новосибирска и других городов, хедлайнером которой станет Тося Чайкина.

Титульный партнёр: МФК «Сан Сити».

Официальные партнёры:

Агрохолдинг «Гудвилл» АО «Алтайская крупа», торговая сеть «Пятёрочка».

Партнёры события:

«Клиника профессора Пасман», Группа Компаний «VIRA», ООО Первая Крупяная Компания Крупы Пассим, «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера (АНО «Школа 21»), парк активного отдыха «Ствол», семейный развлекательный центр «Весёлый Остров», сеть кинотеатров Синема Парк и Формула Кино, сеть автозаправочных комплексов "Энергия", клиника капельной терапии"Вита Баланс", федеральная академия вождения "Вектор", сеть салонов оптики «Счастливый взгляд».

Информационный партнёр: телеканал «СТС».

Партнёр по безопасности: союз охранных предприятий "КРУК-С".

Генеральный drink-партнёр – SovaBar.

Генеральный вкусный партнёр – Вафли Мира.

Генеральный клубный food-партнёр — Руки Вверх Бар.

Генеральный food-партнер: Торговый Дом «Киприно».

Фуд-партнёры:

33 Пингвина, доступная кофейня «Подорожник», кафе-блинная Tinlinna, MepsBubbleTea, Хот-дог Бургерович, Alcreme, Рестобар «Друзья», Голодный Пёс, кафе «Отдых», Mivino, федеральная сеть маркет-баров «Ёмкость», Waffles&Bubbles, сеть гастропректов «Монста Family», "ВафЛэнд".

Зоо-партнёр:

«Интернет-магазин ЗооСАТ и производитель кормов BowlWow (Де Ново Групп)».

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Подробности участия — на сайте: tesla-n.ru/draw.

Не пропустите главное событие лета в Новосибирске!

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