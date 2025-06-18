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18 июня, 17:04
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общество
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Успей выиграть электрокар: до розыгрыша TESLA осталось всего 11 дней

Фото СИБ.ФМ

Tesla_N разыгрывает самый популярный электрокар.

29 июня, в честь дня рождения Новосибирска, на Михайловской набережной состоится розыгрыш электрокара. Это будет здорово для всех, кто любит новые технологии и крутые штуки.

Не упустите возможность испытать судьбу. Подробности о розыгрыше и порядке получения приза вы найдёте в официальном канале «Город54» в Telegram. Одно из условий — иметь подписку на этот канал. Имя и номер победителя будет определен случайным образом во время праздничной программы на сцене.

Партнеры розыгрыша: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Проект ЗОЖ — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.
Подробности – телеграмм-канале “Город54”

16+
Реклама. ООО «СибфмГрупп» ИНН 5406605736 Erid:2W5zFHLrsAQ

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Галина Дидан
Журналист

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