Успей выиграть электрокар: до розыгрыша TESLA осталось всего 11 дней

Tesla_N разыгрывает самый популярный электрокар.

29 июня, в честь дня рождения Новосибирска, на Михайловской набережной состоится розыгрыш электрокара. Это будет здорово для всех, кто любит новые технологии и крутые штуки.

Не упустите возможность испытать судьбу. Подробности о розыгрыше и порядке получения приза вы найдёте в официальном канале «Город54» в Telegram. Одно из условий — иметь подписку на этот канал. Имя и номер победителя будет определен случайным образом во время праздничной программы на сцене.

Партнеры розыгрыша: радиостанция «Городская волна», Мэрия Новосибирска и Проект ЗОЖ — инициатива для тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Сроки проведения розыгрыша: с 17 апреля по 29 июня 2025 года.

Подробности – телеграмм-канале “Город54”

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