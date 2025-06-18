В мир возможностей искусственного интеллекта погружаемся в номинации Сибирского банка СБЕРа «ПРО технологии будущего»

«Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития, обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций. И чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», – подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём выступлении на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 11 декабря 2024 года.

Глобальные вызовы, которые сегодня стоят перед нами, стимулируют государство, бизнес и общество работать сообща, используя не только имеющиеся возможности и ресурсы, но и воплощая в реальность смелые прогрессивные идеи. Такие мощные современные технологии, как искусственный интеллект и нейросети, должны быть активно задействованы в процессах, направленных на развитие нашей страны, улучшение качества жизни граждан. Наличие собственных уникальных разработок, продуктов и сервисов, опережающих время, способно преобразить облик целых отраслей, это одно из ключевых условий научно-технологического суверенитета России.

В двадцатом юбилейном сезоне Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» генеральный партнёр конкурса Сибирский банк СБЕРа впервые представляет номинацию «ПРО технологии будущего». Созданная нейросетевой моделью СБЕРа GigaChat, она всестороннее исследует тему искусственного интеллекта. Авторы материалов в данной категории рассказывают о работе инновационных платформ и приложений, обсуждают решения, которые меняют привычные процессы. Журналисты поднимают такие важные темы, как влияние технологий на общество, безопасность данных пользователей, права и ответственность человека в этой сфере.

«Развивая AI-технологии, мы понимаем: их будущее во многом зависит от общественного доверия, объективного взгляда на искусственный интеллект. Наша номинация – вклад в формирование ответственного информационного поля. Ждем от участников конкурса работ, которые исследуют как возможности, так и вызовы AI, освещая путь к полезному и этичному применению технологии», – отметил председатель Сибирского банка СБЕРа Дмитрий Солнцев.

В проекте участвуют материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться с условиями участия, списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа.

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибцем», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты на Оби», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал «Infopro54.ru», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», бизнес-журнал Status, телеканал ОТС, радио54.

Специальные партнёры проекта – Томский государственный университет, Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Сибирское главное управление Банка России, АНО «Диалог Регионы».

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

Оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»

тел. (383) 290-31-78

E-mail: sibirpro@sibacc.ru

sibirpro.ru

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Реклама. Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» ИНН: 5406004291 Erid:2W5zFJfxZJG