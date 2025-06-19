НОВИКОМ подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Кемеровской области – Кузбасса

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и Правительство Кемеровской области — Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности были достигнуты в ходе Петербургского международного экономического форума. Цель взаимодействия – укрепление экономики и промышленности региона, а также решение задач социально-экономического развития.

Подписи под документом поставили Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и заместитель председателя Правительства Кемеровской области-Кузбасса – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Стороны договорились о взаимодействии в области реализации инвестиционных программ, поддержки инновационного развития промышленного комплекса Кемеровской области, а также технического перевооружения и модернизации предприятий. Помимо этого, сотрудничество направлено на развитие кредитования компаний малого и среднего бизнеса и повышение финансовой грамотности предпринимателей региона.

Кемеровская область — один из ведущих промышленных регионов России. Здесь сосредоточена значительная часть угледобывающей отрасли, активно развиваются металлургия, машиностроение и химическая промышленность. Регион демонстрирует устойчивые темпы промышленного роста и заинтересован в технологическом обновлении производственных мощностей.

НОВИКОМ уже начал выстраивать сотрудничество с финансовыми институтами области. В марте 2025 года на полях промышленной выставки «МашЭкспо Сибирь» банк подписал соглашение с МКК Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса. В рамках этого соглашения средства фонда были размещены в НОВИКОМе. Полученный доход позволит организации нарастить объем поддержки малого и среднего бизнеса в регионе и усилить финансовую устойчивость предпринимательского сектора.

«Кузбасс обладает мощной промышленной базой и высоким потенциалом для реализации масштабных инвестиционных проектов. Наше партнерство направлено на создание устойчивой финансовой опоры для развития ключевых отраслей и поддержки предпринимательства в регионе. Мы видим высокую заинтересованность властей и институтов развития области в модернизации экономики и готовы быть надежным финансовым партнером в этих процессах», — отметила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFHonQyn