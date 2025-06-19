Премия ЗОЖ-2025: приём заявок до конца июня

УСПЕЙ ДО 30 ИЮНЯ!

Подай заявку на премиязож.рф и стань частью самого вдохновляющего ЗОЖ-движения страны!

Ты ещё можешь показать свои достижения.

Ты можешь замотивировать других стать лучше.

Но время не ждёт — осталось совсем чуть-чуть!

Премия ЗОЖ — это:

- Яркие события

- Люди, меняющие жизнь к лучшему

- И ТЫ — следующий герой!

Поддержи самый ЗОЖный проект — стань участником, партнёром или волонтёром. Вместе мы сделаем ещё больше!

Переходи на премиязож.рф и успей до 30 июня!

18+

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