Премия ЗОЖ-2025: приём заявок до конца июня

УСПЕЙ ДО 30 ИЮНЯ!
Подай заявку на премиязож.рф и стань частью самого вдохновляющего ЗОЖ-движения страны!
Ты ещё можешь показать свои достижения.
Ты можешь замотивировать других стать лучше.
Но время не ждёт — осталось совсем чуть-чуть!
Премия ЗОЖ — это:
- Яркие события
- Люди, меняющие жизнь к лучшему
- И ТЫ — следующий герой!
Поддержи самый ЗОЖный проект — стань участником, партнёром или волонтёром. Вместе мы сделаем ещё больше!
Переходи на премиязож.рф и успей до 30 июня!
18+
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