Путь к успеху: как выбрать и поступить в идеальный колледж в Новосибирске

В последние годы популярность среднего профессионального образования растет! Учёба в колледже помогает ближе познакомиться с профессией и понять, подходит она или нет.

Главное – правильно выбрать колледж!

Новосибирский Городской Открытый Колледж входит в большой образовательный холдинг: Московский институт психоанализа, Московский экономический институт, Московский городской открытый колледж, Международный Восточно-Европейский колледж.

Преимущества Открытого колледжа:

- Диплом государственного образца при любой форме обучения.

- Студенты обучаются на 5 факультетах по 20 перспективным направлениям: программирование, системное администрирование, реклама, графический дизайн, юриспруденция, логистика и другие.

- Доступно дистанционное образование.

- Более 100 партнёров для практики.

- Внеучебная деятельность включает 26 студклубов, среди которых обязательно найдется направление по душе!

Поступить можно без ОГЭ и ЕГЭ (на некоторых направлениях есть вступительные испытания).

Можно учиться со скидкой по оплате или даже полностью за счет колледжа.

Родители могут быть спокойны: на 1 курсе студентов сопровождают кураторы, тьюторы, а также психологическая служба «Легко» для студентов и их родителей.

Более подробную информацию можно узнать на сайте: https://vk.cc/cJlPvo

по телефону: 8 383 363 63 63 и по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодёжи, 31.

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